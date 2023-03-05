"ساعدونا".. نداء استغاثة من مواطني كاليفورنيا عالقين وسط الثلوج

كتب سكان بلدة كريستلاين الجبلية في ولاية كاليفورنيا عبارة "ساعدونا" في الثلج بعد أن غطت العواصف الثلجية غير المسبوقة منازل وشركات في المنطقة وشلت الحياة العادية فيها.

وتظهر لقطات جوية نداء استغاثة "ساعدونا" المكتوبة على الثلج في حين يصطف عشرات السكان أمام مركز توزيع المواد الغذائية خارج المتجر الذي انهار سقفه في وقت سابق من الأسبوع.

وطالب سكان جبال سان برناردينو بالمزيد من المساعدة حيث لا يزال البعض في وضع يائس جراء عاصفة ثلجية ضخمة اجتاحت المنطقة.

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي تم إغلاق جميع الطرق السريعة المؤدية إلى الجبال التي تفتح بشكل متقطع منذ ذلك الحين للسكان وقوافل الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية أو الإمدادات الأخرى.

وأعلن حاكم ولاية كاليفورنيا حالات الطوارئ في 13 مقاطعة بسبب آثار الطقس القاسي بما فيه تساقط كميات كبيرة من الثلوج أدت إلى انهيار أسطح المباني بسبب الوزن الزائد للثلج.

المصدر: AP + وكالات