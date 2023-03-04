الشيخ محمد بن زايد يستقبل رئيسة وزراء إيطاليا

استقبل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني في قصر الشاطئ بأبو ظبي.

وبحث الطرفان تعاون وشراكة استراتيجية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية إضافة إلى أمن الطاقة والطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، والتنمية المستدامة إضافة إلى التصدي لتداعيات التغير المناخي، والأمن الغذائي، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

ووصلت ميلوني إلى أبو ظبي يوم الجمعة في زيارتها الأولى إلى الإمارات التي تستغرق يومين.

المصدر: وكالات