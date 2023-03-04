شاهد.. اتلاف كمية فلكية من الكوكايين بطريقة خاصة

قامت سلطات الإكوادور باتلاف 9 أطنان من الكوكايين تم العثور عليها سابقا في حاوية موز متجهة إلى بلجيكا بطريقة حديثة تسمح بتسريع عملية الإتلاف وخفض مساحة التخزين.

وتتعاون السلطات الإكوادورية مع شركة مستأجرة خصيصا لاتلاف المخدرات بطريقة حديثة وهي تمزج المخدرات مع الأسمنت والجير ومسرعات الخرسانة وأنواع أخرى من النفايات مثل الأدوية منتهية الصلاحية أو المواد المهربة أو الزجاج. وبعد ذلك وضعت مثل هذه الخلطات في خلايا الأمان أو أحواض السباحة التي سيتم غلقها بالإسمنت لتكون غير مناسبة للبناء.

وتبلغ العملية العكسية لاستخراج هذه المخدرات أكثر ثمنا من شراء مخدرات جديدة، مما يجعلها غير جذابة للجماعات الإجرامية.

المصدر: AP