فرقاطة "الأميرال غورشكوف" تطلق رمايات نارية خلال التدريبات الروسية والصينية والجنوب إفريقية

اختتمت في المحيط الهندي المناورات البحرية الروسية والصينية والجنوب إفريقية المشتركة اليوم الاثنين.

وخلال المناورات البحرية تدربت الدول المشاركة فيها على تشكيل مفرزة متعددة الجنسيات من السفن الحربية في المنطقة المحددة، وأجرت التدريبات التكتيكية في مختلف التشكيلات والأوامر القتالية ونفذت مهام الدفاع عن الألغام عند المعابر البحرية مع إطلاق النار على هدف يحاكي لغما عائما.

كما نفذت السفن الحربية نيران المدفعية على هدف بحري كما تدربت على تحرير سفينة محتجزة وتقديم المساعدة لسفينة منكوبة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية