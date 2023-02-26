بالفيديو.. التحام مركبة "سويوز 23-ام-اس" بالمحطة الفضائية الدولية

تاريخ النشر:26.02.2023 | 11:54 GMT | فيديوهات
التحمت صباح اليوم الأحد 26 فبراير مركبة "سويوز 23-ام-اس"الروسية بالمحطة الفضائية الدولية بنجاح.
ما يزال عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، يثير اللغط بتنبؤاته، التي يؤكد أنها تعتمد على حقائق علمية وحسابية.
علق رئيس نادي الزمالك المصري لكرة القدم، المستشار مرتضى منصور، على القرار الصادر بحبسه لمدة شهر، يوم السبت، بعد إدانته بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس الأهلي.
أعلنت الدكتورة أولغا ألكساندروفا أخصائية أمراض الباطنية أن الشاي من دون سكر ومن دون محليات أخرى هو اكثر فائدة للصحة.
رحلت الأجهزة الأمنية مرتضى منصور، رئيس الزمالك المصري لكرة القدم، إلى السجن لتنفيذ فترة عقوبته، يوم السبت، بعد رفض طعنه على حكم حبسه في قضية سب محمود الخطيب، رئيس الأهلي.
أكد الديوان الوطني الجزائري للحج والعمرة هوية ضحيتي جريمة قتل ارتكبها معتمر جزائري بفندق في مكة المكرمة، ومباشرته الإجراءات الضروية بالتنسيق مع القنصلية الجزائرية العامة بجدّة.
أصابت الدهشة مستخدمي الإنترنت خلال مشاهدة تقرير مصور لقناة Fakt البولندية، حيث ظهر شبيه "توأم" للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في كييف.
أكد قائد في قوات "فاغنر" الروسية الخاصة أن 1740 م تفصل القوات الروسية عن مركز مدينة أرتيوموفسك (باخموت) الاستراتيجية في جمهورية دونيتسك الشعبية.
أكد الصحفي في قناة "فوكس نيوز"، كايل بيكر، أن وسائل الإعلام الغربية لا تغطي النزاع في أوكرانيا بشكل مهني ومحايد، بل تمارس التضليل وحرف الحقائق حول النزاع.
قال ميرياديك رافريت، المعلق في مجلة Valeurs Actuelles الإخبارية الفرنسية، إن روسيا تخطت بسهولة آثار عقوبات الغرب وتمكنت من إعادة توجيه اقتصادها.
انتقد مستخدمو "تويتر" وزير الدفاع الأوكراني، ألكسي ريزنيكوف، الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يخرج من دبابة "ليوبارد -2" ألمانية، ويسأل باللغة البولندية عن الطريق نحو موسكو.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه "يجب أن يتغير العالم"، لكن روسيا تعارض بناء عالم جديد لصالح دولة واحدة فقط هي الولايات المتحدة.
أكد الدكتور فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، أن زلزال تركيا وسوريا يخبرنا بأن هناك تحركا بسيطا لشبه الجزيرة العربية شرقا.
تسبب تقرير مصور بثته القناة 13 العبرية بموجة غضب واسعة بين النشطاء على مواقع التواصل، حيث وثق تواجد مراسلها في السعودية وتصويره من داخل الأماكن المقدسة ومن ضمنها المسجد النبوي.
باشرت روسيا، بعد انقطاع دام 25 عاما، باستخراج خامات الليثيوم، المعدن الاستراتيجي المستخدم في صناعة البطاريات الكهربائية ومكونات الصناعات النووية والفضائية.
أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف "هاتريك" خلال المباراة التي تغلب فيها فريقه النصر على ضيفه ضمك 3-0 ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري السعودي لكرة القدم.
ذكر مسؤولون أمنيون في لبنان يوم السبت، أن إمام المسجد المفقود منذ 5 أيام قتل على يد أشخاص من مسقط رأسه، كانوا على خلاف معه منذ أكثر من عقد من الزمن.
عقب رئيس الوفد السعودي في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في بغداد، عبد الله آل الشيخ، على مقدمة كلمة رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، التي تضمنت آية قرآنية تلاها الصفدي.
أكد الجنرال البريطاني المتقاعد، ريتشارد بارونز، أن دور القوات الجوية الروسية سيزداد في سياق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مما سيغير مسارها.
حذر أعضاء بمجلس النقابة العامة للأطباء المصريين من تداعيات المشكلات التى تواجه الأطباء والتي تتسبب في هروبهم لخارج مصر.
قالت صحيفة "واشنطن بوست" إنه وعلى نحو متزايد بات نواب البرلمان الأوكراني يقرون بأن بلادهم لا يمكنها كسب الصراع.
أعلن الجيش المصري سقوط طائرة تدريب أثناء تنفيذ إحدى الأنشطة التدريبية، دون أن يسفر الحادث عن ضحايا.
أعلن المركز السوري الوطني للزلازل عن تسجيل 22 هزة أرضية منذ الساعة الـ8 من صباح يوم السبت 25 فبراير، وحتى الساعة الـ9 والنصف من مساء نفس اليوم.
أعلنت إدارة الأرصاد الجوية اليابانية تسجيل زلزال بلغت قوته 6.1 درجة في مياه مدينة كوشيرو، بجزيرة هوكايدو شمال اليابان.
دعا السياسي الفرنسي والبرلماني الأوروبي، السابق فلوريان فيليبوت، لوقف ممارسات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الرافض للتفاوض مع روسيا، وغير المتورّع عن إشعال حرب عالمية ثالثة.
رصد سكان منطقة الرشادية في قونية بتركيا حفرة عملاقة تشكلت فجأة، ما أثار المخاوف من ارتباطها بالزلزال والهزات التي تضرب ولايات تركية عدة.
أهدت قيادة العمليات المشتركة ضمن عملية "الفارس الشهم 2" بالتنسيق مع وزارة الصحة والهلال الأحمر الإماراتي، 10 سيارات إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة التقنية الحديثة لسوريا.
قال الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق للبنتاغون، إن القوات المسلحة الأوكرانية ستنهار بدون دعم متخصصي الناتو.
أفاد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين باستحالة خروج القوات الأوكرانية ومغادرة أرتيوموفسك إلا عبر طول طريق واحد يقع في مرمى نيران القوات الروسية.
أعلن مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، إيغور كيماكوفسكي، أن غاية قوات كييف من تفجير سدّ أرتيوموفسك عرقلة تقدم القوات الروسية وخلق ظروف قاهرة للمتبقين من سكان المدينة.
علق مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية فاروق الباز، على تنبؤات الهولندي فرانك هوغربيتس، قائلا إن علاقة الزلازل بالفلك ما زالت غير مثبتة علميا، وإن كانت ممكنة.
أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في شرق أوكرانيا، محذرة من ضربات جوية روسية.
قالت صحيفة Welt am Sonntag، إن السلطات الألمانية تريد استخدام الأنابيب المتبقية بعد مد خط نقل الغاز "السيل الشمالي-2"، لبناء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي المسال.
أفادت وكالة "نوفوستي" بأن آلاف الأشخاص تظاهروا في وسط برلين مطالبين بالسلام في أوكرانيا ووقف توريد الأسلحة لقوات كييف.
أظهرت صور لنهر دجلة في محافظة ميسان جنوبي العراق، تعرضه لحالة جفاف لم يشهدها إلى حد إمكانية عبوره سيرا على الأقدام.
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن "ارتفاع الأسعار في البلاد واقع نعيشه جميعا، ولكن الدولة ليست سببا فيه".
أعلنت الخدمة الجيوفيزيائية الروسية تسجيل زلزال بقوة 6.0 درجات في المحيط الهادئ بمنطقة جزر الكوريل الروسية.
نسفت قوات نظام كييف في الشطر الذي لا تزال تسيطر عليه من مدينة أرتيومفسك (باخموت) سدّا مائيا لإعاقة تقدم الجيش الروسي.
منذ أن انتشر دوي قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وتوالت فصولها وسجالاتها بين أنقرة والرياض لم تتوقف "الروايات" الغريبة والمتوحشة عن الصدور، وآخرها هذه.
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز البولندية "أورلين"، دانييل أوبيتيك، وقف روسيا إمداد بولندا بالنفط عبر خط أنابيب "دروجبا" (الصداقة).
أثار الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير مخاوف سكان إسطنبول المحاذية لصدع شمال الأناضول، فيما أشار خبير زلازل إلى أن الخطر وإن كان كبيرا، إلا أنه "لم يرتفع" بالنسبة للمدينة.
أعلنت السطات الأمريكية أن لبنانيا يحمل الجنسية البلجيكية، وصفته بأنه "ممول رئيسي" لحزب الله اللبناني، اعتقل في العاصمة الرومانية بوخارست.
أصدرت المحكمة الجنائية في باريس يوم الجمعة حكمها على النجم المغربي سعد لمجرد بالسجن 6 سنوات، بعد إدانته باغتصاب شابة وضربها في غرفة فندق في العاصمة الفرنسية في أكتوبر 2016.
قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، جاد القاضي، إنه لم يحدث زلازل مدمرة في مصر طوال تاريخها، وهذا لا يعني أننا في مأمن منها، لأن الزلزال ظاهرة كونية تحدث دون تحذير.
قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، البالغ من العمر 45 عاما، إن حدة بصره تراجعت بشكل كبير بعد بدء العملية العسكرية الروسية.
كشف الحرس الثوري الإيراني النقاب عن طائرته المسيرة الجديدة "شاهد 149" والتي يسميها أيضا "غزة"، تضامنا مع الفلسطينيين.
أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن طهران ستزود سوريا بصواريخ أرض-جو ستكون، حسب وصفها، الشبح الذي يلاحق سلاح الجو الإسرائيلي لتعزيز قدرات الجيش السوري في التصدي للخروقات الإسرائيلية.
قال وزير العدل التركي بكير بوزداغ إنه تم اعتقال 184 شخصا على علاقة بالأبنية المنهارة في الزلزال، واعتقال 179 شخصا قاموا بعمليات سرقة خلال فترة الزلزال.
أوضحت وزارة الموارد المائية العراقية، أن الانخفاض بالحصص المائية في بعض المحافظات الجنوبية، سببه قلة الإيرادات المائية الواردة إلى السدود من تركيا، خلال الفترة الحالية.
قال الكاتب الصحفي المصري عادل حمودة إن أمين عام الأمم المتحدة الأسبق بطرس بطرس غالي، كتب الخطاب الذي كان يفترض أن يقرأه الرئيس الأسبق أنور السادات في الكنيست إلا أن الأخير لم يفعل.
أعلنت مكتبة الإسكندرية أنها لم تتسلم نهائيا أي جوازات سفر سواء عادية أو دبلوماسية، خاصة بالرئيس السادات ضمن مجموعة المقتنيات التي تم إهداؤها من عقيلته إلى المكتبة.
قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، في تغريدة على تويتر، إن أوكرانيا شهدت بدون أي شك وقوع انقلاب حكومي في عام 2014.
أظهر مقطع فيديو صوره شهود عيان، لحظة صعق حصانين بالتيار الكهربائي من لوحة إعلانات، في ساحة Triumfalnaya "ساحة النصر" بموسكو.
أكدت الخارجية الروسية، أن سويسرا فقدت وضعها المحايد ولا يمكن أن تكون وسيطا لحل الأزمة الأوكرانية، وذلك في أعقاب عرض برن المتكرر للوساطة في حل الأزمة.
وصل إلى العاصمة السورية دمشق، رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي وعدد من رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي إلى مطار دمشق الدولي.
انتشر على مواقع التواصل فيديو جديد لعارضة الأزياء الإسبانية الأرجنتينية جورجينا رودريغيز صديقة نجم النصر السعودي البرتغالي كريستيانو رونالدو، في إحدى الحدائق بالرياض.
أفاد موقع "خبرني" الأردني يوم السبت، بأن ابن رجل أعمال كبير في البلاد، فرّ مؤخرا إلى خارج الأردن.
كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، حقيقة وجود سبب خارجي مثل الشفق القطبي الأمريكي لوقوع الزلزال.
تحت عنوان "تخصيب باهظ"، كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، حول اقتراب إيران من تصنيع قنبلة نووية.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن "حرب الإرهاب حتى الآن لم ولن تنتهي، حيث إنها متمثلة الآن في حجم شائعات وأكاذيب وافتراءات غير طبيعية، والتي كان آخرها ما قيل عن قناة السويس".
أكد سليمان وهدان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه تم تكليفه برئاسة الأبيض، خلفا لمرتضى منصور الذي صدر حكم بحبسه لمدة شهر، بعد إدانته في قضية سب وقذف محمود الخطيب، رئيس الأهلي.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث وردود الفعل.
أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعة خاركوف، محذرة من ضربات جوية روسية.
حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رقمين قياسيين تاريخيين بعدما قاد فريقه النصر لفوز كبير على ضمك أمس السبت في الجولة الـ18 من الدوري السعودي.
يزور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي دولة قطر يوم الأحد، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء ورجال أعمال ومستثمرين مصريين.
أعلن الجيش الأردني إحباط محاولة لتهريب أسلحة وقنابل يدوية بواسطة طائرة مسيّرة قادمة من الأراضي السورية.
أحرزت وحدات من القوات الروسية تقدما مهما على محور مارينكا في دونيتسك، مما يشكل تهديدا للدفاعات الأوكرانية في الضواحي الجنوبية الغربية لتلك البلدة، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي".
أكدت السفارة الروسية في ألمانيا أن استفزاز الدبابة المحطمة قرب مبناها لم يلق تفهما وتأييدا من المواطنين الألمان، الذين عبروا عن رغبة واضحة في حل سلمي للنزاع في أوكرانيا.
طالب رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، المعلقة عضويتها فيها منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011.
أعلن سكرتير مجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش، أنه في حال إعلان الطوارئ بالبلاد يمكن تعبئة 1.5 مليون مواطن بقوات شعبية ترفد الجيش بمهام الأمن الداخلي، وتعزيز الجبهة الداخلية.
قال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق رومانو برودي، إن الولايات المتحدة إن أقدمت على تقسيم المواقف بين دول الاتحاد الأوروبي، ستواجه حكومة بلاده "خيارات درامية".
تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا ساموفالوفا، في "فزغلياد"، حول دور الصين في سوق الطاقة العالمية.
أفاد الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، بأن البيت الأبيض غير معني بالتحقيق في حادث تفجير خطوط أنابيب "السيل الشمالي"، ولا ينوي تقديم دليل براءته.
أفادت قناة CNN، بأن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، ينوي إرسال قائمة جديدة تضم أنواع الأسلحة التي تحتاجها بلاده إلى واشنطن، بما في ذلك طائرات مقاتلة من طراز "إف -16".
بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مع نظيره البريطاني جيمس كليفيرلي، المبادرة الأردنية للتسوية السلمية للأزمة السورية.
ردت شعبة المستوردين في اتحاد الغرف التجارية في مصر، على استيراد كيلو الدواجن المجمدة بدون أحشاء بـ3 جنيهات وبيعها للمواطنين بسعر يبدأ من 96 جنيها وحتى 130 جنيها.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الغرب أحبط تبني قرارات جماعية خلال اجتماع G20، مشيرة إلى أن الهند بصفتها رئيسة المجموعة اتخذت موقفا بناء وحاولت مراعاة مصالح الجميع.
قالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن زلزالا بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر هز ولاية نيغدا جنوبي البلاد.
أعرب دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، عن اعتقاده بأن الغرب الجماعي مستعد لتحمل أي تكاليف من أجل تحقيق هدف إلحاق هزيمة بروسيا عبر "حرب بالوكالة" في أرض لأوكرانيا.
أعلنت مجموعات "عرين الأسود" الفلسطينية أنها نفذت "أول عملية نوعية" ردا على اقتحام الجيش الإسرائيلي لنابلس الأربعاء الماضي، أدى إلى اشتباكات أسفرت عن سقوط 10 قتلى وإصابة العشرات.
قالت وزيرة دفاع إسبانيا، مارغريتا روبليز، إن قوات بلادها لن تشارك أبدا في الصراع في أوكرانيا.
قال أليكسي أريستوفيتش، المستشار السابق لرئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، "إذا اختار الأوكرانيون منهج بلد مغلق وأحادي العرق، فستبدأ المشاكل".
قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إن واشنطن تمارس ضغوطا غير مسبوقة على إفريقيا لإفشال القمة الروسية الإفريقية المقبلة.
قام مواطن مصري في محافظة الدقهلية، بزراعة نوع جديد من الأرز، كمبادرة لزراعة فدانين من الأرز الموفر للمياه، بمساعدة أستاذ جامعي.
أصدرت وزارة الشباب والرياضة المصرية بيانا، بعد قرار حبس رئيس نادي الزمالك والمحامي المشهور مرتضى منصور.
أفادت وزارة الدفاع الروسية بإسقاط 3 مقاتلات أوكرانية بخيرسون ودونيتسك وإسقاط 8 مسيرات في مناطق متفرقة، وسط تقدم القوات الروسية على كافة المحاور وتصفية أكثر من 450 جنديا.
صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في حديث نمّ عن جهله، بأنه لا تربط الولايات المتحدة وروسيا حدود مشتركة.
قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن قيادة إيران قررت استئناف برنامج صنع أسلحة نووية.
شملت الحزمة "العاشرة" الجديدة من العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، فرض حظر على بث محتوى قناة "RT العربية" وموقع "سبوتنيك عربي".
أوفى رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، بوعد قطعه لأحد الأطفال السوريين، الذي سبق وأن أبدى رغبة في القدوم إلى السعودية ومشاهدة كريستيانو رونالدو، نجم النصر.
أفادت صحيفة "Sozcu"، اليوم السبت، بأن قوات الأمن التركية أوقفت عمدة مدينة نورداغي أوكيش كافاك بمحافظة غازي عنتاب التركية، التي دمرها الزلزال بالكامل تقريبا.
ذكرت صحيفة Times أن مسؤولين غربيين وأوكرانيين أقرّوا بأن القوات الأوكرانية قد تضطر للانسحاب من مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، بعد أن تعمّدوا التقليل من القيمة الاستراتيجية للمدينة.
قال الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق للبنتاغون إن واشنطن بحاجة إلى الاستماع لفلاديمير بوتين بعد تعليق مشاركة روسيا في معاهدة "ستارت" من أجل تجنب كارثة عالمية.
قضت محكمة النقض المصرية، بتأييد الحكمين الصادرين بحق رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، بالسجن مدة شهر واجب النفاذ، والسجن مدة عام مع وقف التنفيذ.
حدد مصرف سوريا المركزي في نشرة الحوالات والصرافة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 7100 ليرة للدولار الواحد.
نشرت وكالة "نوفوستي" مقطع فيديو تم تصويره باستخدام طائرة مسيرة يظهر حجم الدمار والمعارك التي تشهدها مدينة أرتيوموفسك (باخموت) في دونيتسك.
ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية (KCNA) أن الزعيم كيم جونغ أون شارك مع ابنته في مراسم تشييد والبدء ببناء شارع جديد في العاصمة بيونغ يانغ.
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إنه "كان هناك مخطط لأن تتحول سيناء لبؤرة إرهاب وتطرف"، مؤكدا "فشل المخطط وأنه لم يستطع أحد أن يفصل سيناء عن قلب مصر".
كشف نجم منتخب الأرجنتين السابق، سيرخيو أغويرو عن النادي الذي يدرس زميله السابق وصديقه المقرب، ليونيل ميسي الانتقال إليه قريبا.
اختتم اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين اليوم السبت في الهند، باعتراض روسيا والصين على توصيف أزمة أوكرانيا بـ"الحرب" وإدانتها في البيان الختامي.
فشلت دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، للمرة الثالثة في إقرار حزمة عاشرة من العقوبات ضد روسيا، بعد رفض بولندا استثناء استيراد الكاوتشوك الروسي من العقوبات.
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