 
مباشر

بالفيديو.. التحام مركبة "سويوز 23-ام-اس" بالمحطة الفضائية الدولية

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/utox

التحمت صباح اليوم الأحد 26 فبراير مركبة "سويوز 23-ام-اس"الروسية بالمحطة الفضائية الدولية بنجاح.

إقرأ المزيد
مركبة إغاثة روسية تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية لاستبدال
مركبة إغاثة روسية تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية لاستبدال "سويوز إم إس -23" المعطوبة

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا