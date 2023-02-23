بالفيديو.. سقوط مروحية وزير الرياضة الإيراني في محافظة كرمان

لقي مستشار وزير الرياضي الإيراني مصرعه جراء سقوط مروحية كانت تقله مع الوزير اسماعيل أحمدي وآخرين في مدينة بافت التابعة لمحافظة كرمان.





ونقل سائر الركاب لمستشفى مدينة بافت لتلقي العلاج.



وبحسب شهود عيان فإن الوزير أحمدي لم يتعرض لأذى كبير، بينما نقل اثنان من مرافقيه للمستشفى وهما في حالة حرجة.



ووفق تصريحات مساعد الهلال الأحمر في محافظة كرمان، المروحية تعرضت لحادث اثناء هبوطها في ملعب لكرة القدم بمدينة بافت وسقطت إثرها من ارتفاع 10 إلى 15 مترا.





المصدر: وسائل إعلام إيرانية