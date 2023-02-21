مذيعة أسترالية لا تستطيع التوقف عن الضحك على أخطاء بايدن

لم تتمكن مذيعة "سكاي نيوز" ريتا باناهي في أستراليا من التوقف عن الضحك حتى الدموع في تقييم بعض الزلات التي ارتكبها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

جاء ذلك خلال مناقشة المذيعة لنتائج الفحص البدني الروتيني الأخير، الذي أجراه الرئيس الأمريكي، وهو ما أسفر عن نتيجة "لائق للخدمة" وفقا للطبيب الرئاسي الدكتور كيفين أوكونور.

وضحكت ريتا باناهي من فيديو تم تداوله في عام 2019 لجو بايدن بينما يتحدث إلى مجموعة من الأطفال، ويقول إن الأطفال كانوا يقتربون منه حينما كان يعمل حارسا للإنقاذ في المسبح العام، ويقومون بتصويب شعر ساقه المجعد. ويرتكب زلة مفترضة بقوله: "أحب الأطفال الذين يقفزون في حضني".

المصدر: سكاي نيوز