شاهد ما حصل لقلعة دمشق جراء القصف الإسرائيلي

ألحقت الغارات الجوية الإسرائيلية ضررا ببعض المواقع في قلعة دمشق التي تعد من أهم معالم فن العمارة العسكرية والإسلامية في سوريا في العصر الأيوبي.

أدرجت قلعة دمشق في قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي وهي تقع قرب سوق الحميدية الشهير والجامع الأموي الكبير.

وذكرت المديرية العامة للآثار والمتاحف السورية في بيان لها، اليوم الأحد، أن العدوان الإسرائيلي تسبب بأضرار كبيرة في المعهد التقني للفنون التطبيقية بقلعة دمشق والمركز الثقافي في كفرسوسة، مضيفة أن الأضرار طالت المكاتب الإدارية لقلعة دمشق بجانب دمار كبير في معهد الفنون التطبيقية والمعهد المتوسط للآثار، وكلها مؤسسات تعليمية.

المصدر: وكالات