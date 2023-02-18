قوات الدفاع الذاتي اليابانية تتدرب مع مشاة البحرية الأمريكية في مناورات القبضة الحديدية

أجرت قوات الدفاع الذاتي اليابانية وقوات مشاة البحرية الأمريكية تدريبات عسكرية مشتركة في محافظة أويتا اليابانية يوم السبت.

وجرت التدريبات التي أطلق عليها اسم "القبضة الحديدية"، خارج ولاية كاليفورنيا الأمريكية للمرة الأولى منذ بدئها في عام 2006 وشارك فيها حوالي 1700 جندي.

وتضمنت المناورات المشتركة تدريبات دفاعية باستخدام مركبات برمائية ورماية واستطلاع برمائي ودعم لوجستي وطبي.

المصدر: رابتلي