سفينة تحمل مساعدات أوروبية لسوريا ترسو في لبنان

وصلت سفينة تحمل مساعدات الاتحاد الأوروبي المخصصة للمتضررين من الزلزال المدمر في سوريا إلى ميناء بيروت اليوم الجمعة.

وتحمل السفينة 16 حاوية تحتوي على خيام وسخانات ومواد شتوية من إيطاليا بالتعاون مع آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي.

وأوضح الهلال الأحمر العربي السوري، اليوم الجمعة، في منشور على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أن الصليب الأحمر اللبناني سينقل حمولة الشاحنة ليسلمها له عبر الحدود، بحضور القائم بأعمال السفارة الإيطالية ماسيميليانو دانتونو، ومدير مكتب المديرية العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدة الإنسانية في سوريا لويجي باندولفي.

المصدر: وكالات