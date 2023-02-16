حريق هائل يندلع في مستودع بلاستيك بفلوريدا الأمريكية

شب حريق هائل في آلاف الأواني البلاستيكية بأحد المستودعات الضخمة بالقرب من مدينة كيسيمي في ولاية فلوريدا الأمريكية اليوم الخميس.

وبلغت مساحة الحريق حوالي 21000 متر مربع حيث شارك حوالي 75 من عمال الطوارئ في إطفاء النيران.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات كما لا توجد أوامر بإجلاء السكان.

يذكر أن هذا الحادث الكيميائي الكبير هو الثالث في الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة حيث سبق أن انقلبت شاحنة محملة بحمض النيتريك في ولاية أريزونا وقبل أسبوعين خرج قطار مزود بكلوريد الفينيل عن مساره في ولاية أوهايو، مما أدى إلى كارثة بيئية، حسب المحليين.

المصدر: وكالات