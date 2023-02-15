لحظة اعتقال أحد أفراد كتيبة "آزوف" النازية في روسيا

عرض جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لقطات توثق اعتقال أحد أفراد كتيبة "آزوف" النازية المحظورة في روسيا.

وحسب جهاز المخابرات، فإن رجلا وصل إلى مدينة في روستوف على الدون الروسية تحت تحت ذريعة اللجوء وحاول الترويج لمصالح منظمة إرهابية بين الشباب.

وتم العثور على مواد دعائية ورموز آزوف ومصادرتها في مكان إقامته. ورُفعت دعوى جنائية بموجب مادة متعلقة بالمشاركة في أنشطة منظمة إرهابية.

وذكر جهاز المخابرات أن المعتقل كان قد انضم إلى المنظمة في عام 2016 على أراضي أوكرانيا وشارك في مسيرة القوميين في كييف.

المصدر: وكالات