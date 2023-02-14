طائرات عسكرية تنفذ مناورات بهلوانية في أكبر معرض جوي في آسيا

انطلق أكبر معرض جوي في آسيا "إيرو إنديا 2023" في مدينة بنغالورو بعرض جوي مذهل بمشاركة طائرات عسكرية نفذت مناورات بهلوانية في سماء الهند.

وسيستضيف المعرض هذا العام أكثر من 731 عارضا يمثلون شركات طيران من مختلف أنحاء العالم، بما فيها مقاتلات أمريكية، وطائرة رافال-ام الفرنسية، وطائرة MH-60R Romeo متعددة المهام.

وستعرض روسيا حوالي 200 نوع من الأسلحة والمعدات العسكرية في معرض "إيرو إنديا 2023".

المصدر: رابتلي