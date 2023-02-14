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بعد نحو 200 ساعة تحت الأنقاض.. انتشال شخصين على قيد الحياة في قهرمان مرعش

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بعد نحو 200 ساعة تحت الأنقاض.. انتشال شخصين على قيد الحياة في قهرمان مرعش
انتشال شخصين على قيد الحياة في قهرمان مرعش
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تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال شخصين على قيد الحياة بعد مضي أكثر من 198 ساعة على بقائهما تحت الأنقاض في مدينة قهرمان مرعش التركية، إثر الزلزال الذي هز البلاد الاثنين الماضي.

وفجر 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

المصدر: TRT

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زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم السابع