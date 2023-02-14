قاذفتان روسيتان استراتيجيتان تحلقان فوق بحر بيرينغ

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قاذفتين استراتيجيتين روسيتين من طراز "تو-95 أم أس" قامتا بتحليق مخطط له في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر بيرينغ.

وقالت الوزارة إن التحليق الذي اسغرق أكثر من 7 ساعات جرى برفقة من مقاتلات "سو-30" التابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الشرقية لروسيا.

وذكرت أن طائرات الطيران الروسي بعيد المدى تقوم بانتظام برحلات فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ، مشددة على أن تنفيذ هذه الرحلات يتم وفق القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.

المصدر: RT