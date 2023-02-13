تركيا.. مشاهد دمار مروعة من مناطق الزلزال المنكوبة

تواصل فرق الإنقاذ تمشيط الحطام في أديامان، إحدى المحافظات التركية الأكثر تضررا، بعد أسبوع من وقوع زلزالين قويين ضربا تركيا وسوريا.

وتلقى سكان بلدة جولباسي التركية مساعدات إنسانية ووجبات ساخنة اليوم الاثنين مع استمرار جهود الإغاثة في جميع أنحاء المنطقة التي ضربها الزلزال.

وتقع البلدة على بعد 60 كيلومترا من مركز الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة والذي دمر أجزاء من جنوب شرقي تركيا وشمال غربي سوريا الأسبوع الماضي.

واصطف الأشخاص الذين فقدوا منازلهم في طوابير للحصول على الضروريات الأساسية والملابس الثقيلة والإمدادات الصحية وبعض الأدوات المنزلية.

وأدى الزلزالان إلى مصرع ما لا يقل عن 33185 وحولا الكثير من البلدات والمدن التي يسكنها الملايين إلى أنقاض.

المصدر: AP