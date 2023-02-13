بعد 176 ساعة من الزلزال.. إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض في هطاي

قام فريقي الإنقاذ البحريني والعماني بإنقاذ سيدة من تحت الأنقاض بعد 176 ساعة من الزلزال في محافظة هطاي التركية.

وفجر 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

بمشاركة فريقي الإنقاذ البحريني🇧🇭 والعماني🇴🇲 إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض بعد 176 ساعة من الزلزال في #هطايpic.twitter.com/iwh0QGZk5B — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 13, 2023

المصدر: الأناضول