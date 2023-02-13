قوات الإنزال الجوي الروسية تدمر وتسيطر على معقل فصيلة القوات الأوكرانية

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق تدمير معقل فصيلة القوات الأوكرانية المموهة في الغابات من قبل وحدات قوات الإنزال الجوي الروسية.

وعثرت مجموعة الاستطلاع التابعة للمظليين باستخدام طائرات مسيرة على معقل فصيلة من القوات المسلحة الأوكرانية، وتم إرسال وحدة هجوم جوي بدعم من مجموعة مدرعة على عربات.

واقتربت أطقم الآليات العسكرية من معقل القوات المسلحة الأوكرانية وأطلقت نيرانا كثيفة عليه، مما أدى إلى تدميره ومقتل عدد كبير من الجنود الأوكرانيين.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية