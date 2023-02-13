السلطات الفلبينية تنشر فيديو لاستهداف حرس السواحل بالليزر

اتهمت الفلبين سفينة تابعة لخفر السواحل الصينية باستهداف سفينة حرس سواحل فلبينية بأشعة ليزر وإصابة بعض أفراد طاقمها بعمى مؤقت في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

ووصفت الفلبين الحادث بأنه انتهاك "صارخ" للحقوق السيادية لمانيلا.

وأفادت السلطات الفلبينية في بيان صادر في هذا الشأن بأن السفينة الصينية وجهت ضوء الليزر الأخضر مرتين نحو سفينة الدورية الفلبينية (بي آر بي مالاباسكوا)، كما ناورت أيضا بشكل خطير عن قرب - نحو 137 مترا، لمنع مالاباسكوا من الاقتراب من سكند توماس شول، وهي شعاب مرجانية مغمورة احتلتها القوات الفلبينية، في 6 فبراير.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الصينية إن السفينة الفلبينية "اخترقت مياه ريناي ريف دون إذن من الجانب الصيني".

وقال وانغ وين بين المتحدث باسم الشرطة البحرية الصينية "دافعت البحرية الصينية عن سيادة الصين والنظام البحري وفقا للقانون المحلي الصيني والقانون الدولي"، دون أن تحدد الإجراء الذي اتخذه الجانب الصيني.

المصدر: AP + CNN