صراخ وعويل.. لحظة محاولات إنقاذ المواطنين في العقار المنهار في مصر

تواصل قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة في مصر، جهودها لإزالة آثار انهيار منزل مكون من 4 طوابق، بسبب انفجار أنبوبة غاز، والبحث عن المفقودين.

وظهر فيديو نشرته وسائل الإعلام المصرية، لحظة محاولة قوات الأمن وقوات الحماية المدنية لإنقاذ المصابين ومحاولة العثور على المفقودين.

وارتفع عدد ضحايا حادث انهيار عقار مكون من 4 طوابق بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة إلى شخصين وإصابة 20 آخرين بإصابات مختلفة فى أنحاء الجسم.

وتواصل قوات الحماية المدنية بالبحيرة جهودها لإزالة آثار انهيار المنزل والبحث عن المفقودين.

وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين انهيار منزل مكون من 4 طوابق، بجوار سويقة أبو الريش بمدينة دمنهور، وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصا حتى الآن، وجار البحث عن اثنين من المفقودين.

تم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي، وتواصل قوات الحماية المدنية البحث عن المفقودين.

المصدر: اليوم السابع