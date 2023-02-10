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بالفيديو.. أول خروج إلى الفضاء لطاقم مركبة "شينجو-15" الصينية

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نفذ طاقم مركبة "شينجو-15" الصينية أول خروج له إلى الفضاء بعد الوصول إلى المحطة الفضائية الصينية في نوفمبر الماضي.

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المصدر: أ.ب.

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