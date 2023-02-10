بالفيديو.. أول خروج إلى الفضاء لطاقم مركبة "شينجو-15" الصينية

تاريخ النشر:10.02.2023 | 15:52 GMT | فيديوهات
نفذ طاقم مركبة "شينجو-15" الصينية أول خروج له إلى الفضاء بعد الوصول إلى المحطة الفضائية الصينية في نوفمبر الماضي.
المصدر: أ.ب.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا يظهر فيه قيام السلطات التركية بفتح سد أتاتورك تخوفا من انهياره بفعل الهزات الارتدادية.
تندّر قراء صحيفة "تلغراف" البريطانية وتبادلوا التعليقات المازحة بعد أن تبين وجود ثقب في جورب الملك تشارلز الثالث، خلال زيارته لأحد المساجد.
أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، رمضان شريف، أن إسرائيل تلقت ردودا موجعة على الهجمات الفاشلة في إيران، مفضلا عدم الإفصاح عن طبيعة هذه الردود.
أفسدت الحشرات المشهد المنتظر لليلة أمس الخميس وهو ظهور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التاريخي مع النصر أمام الوحدة، في استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.
أظهر موقع Flightradar24 تحليق طائرة أمريكية فوق منطقة تفجير أنابيب "السيل الشمالي" للغاز الروسي بمياه النرويج، ليعزّز تقرير الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، الذي يتهم واشنطن بالتفجير.
يعيد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا مؤخرا وتوابعه التي وصلت إلى مناطق نائية في العالم التذكير بالزلازل التي أصابت المغرب العربي، وكان آخرها ولاية "الأصنام" الجزائرية.
دعا رئيس غرفة القصابين في تونس أحمد العميري، مفتي الجمهورية إلى إلغاء عيد الأضحى بسبب نقص قطيع الماشية وغلاء أسعار اللحوم.
أفادت وسائل إعلام سورية اليوم الخميس، بأن نهر الخابور في الحسكة جرت فيه المياه بعد 7 سنوات انقطاع من قبل الجانب التركي.
أثيرت حالة من الرعب والفزع في مصر لليوم الثالث على التوالي بعد تغير لون مياه البحر للأسود، عقب زلزال تركيا المدمر.
أظهرت دراسة جديدة أن تناول مشروب ساخن يمكن أن يساعد على تجنب ظروف صحية قد تهدد الحياة.
تتواصل لليوم الرابع عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا من تحت أنقاض المباني الي دمرها الزلزل، فيما تسابق فرق الإغاثة الزمن لإسعاف الضحايا.
تتواصل لليوم الخامس على التوالي عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال العنيف في سوريا وتركيا.
ظهرت زوجة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، خلال العرض العسكري، بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس الجيش، وهي ترتدي قلادة على شكل أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات في البلاد.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لم تتطاول في تعاملها مع الدول، وأنه يجب الرد على المتمادين عليها حسب المثل الروسي الذي يقول، إن "عشرة الذئاب تعلّم العواء".
قال الدكتور ميخائيل غينسبورغ، خبير التغذية الروسي إن زيت عباد الشمس هو أفضل الزيوت لقلي الطعام.
كشف أستاذ الجيولوجيا في الجامعة الهاشمية، في الأردن أحمد ملاعبة أن السدود التي بنتها تركيا على حساب سوريا والعراق، لها دور جيولوجي في الزلزال الكبير الذي وقع فجر الاثنين الماضي.
حذّر أستاذ هندسة المعادن والبيئة والباحث البيئي أحمد ملاعبة مدير مركز الدراسات البيئية في الجامعة الهاشمية، من الخطر الكبير الذي يمثله سد النهضة الأثيوبي.
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لبلاده في سوريا.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لم تبدأ القتال في أوكرانيا بل تسعى لوقفه، وأن النازيين هناك وداعميهم، هم من شرعوا في القتال.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
أثار السوار الأحمر الذي وضعه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، على معصمه خلال احتضانه الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي، تساؤلات حول الدلالة التي يحملها.
ألقت قوات الأمن المصرية القبض على الـ"تيك توكر" محمد عبد الحميد الشهير بـ"لوشا" في منطقة الهرم، على ذمة قضية حكم عليه فيها بالسجن 10 سنوات.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث وردود الفعل.
زار الرئيس السوري بشار الأسد، مواقع دمرت في مدينة حلب إثر الزلزال العنيف، وعلق من هناك على طريقة تعامل الغرب مع الكارثة التي ألمت بسوريا.
أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للجيولوجيين السعوديين، عبد العزيز بن لعبون، أن البحر الأحمر على امتداده من باب المندب حتى خليج العقبة يتعرض يوميا لما لا يقل عن ألف هزة أرضية.
أعلن مدير إدارة الإعلام في الدفاع المدني السوري، محمد الشبلي، وصول فريق مصري وحيد يتكون من حوالي 17 شخصا إلى شمالي سوريا لإنقاذ المتضررين من الزلزال.
انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطفلة عالقة تحت أنقاض مبنى هدمه الزلزال الذي ضرب سوريا يوم الاثنين الماضي، وهي تطلب من المسعفين الحصول على المياه.
دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، ليستذكر التاريخ ويهتم بسياسة ألمانيا الداخلية، قبل التحدث عن البلد "الذي سيكون العالم أفضل من دونه".
قالت الناجية المصرية من زلزال تركيا، ريم بدر يحيى، إن الزلزال وقع في الساعة الرابعة صباحا، فيما كان معظم السكان نائمين.
عرضت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، على رجال الأعمال القطريين الفرص المتاحة للاستثمار في مصر خلال جولتها الترويجية التي تجريها بعدد من الدول العربية.
طمأن مدير مرصد الزلازل في الأردن، غسان سويدان، سكان المملكة وأكد عدم صحة الأخبار المتداولة حول قرب وقوع زلزال مدمر في الأردن.
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن سياسة مصر تتسم دائما بالاعتدال والتوازن والانضابط الشديد فيما يخص علاقتها بجميع الدول وخاصة الدول العربية والأشقاء في السعودية.
حثّت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، واشنطن على وضع هوسها الجيوسياسي جانبا ورفع العقوبات عن سوريا، داعية الجهات الدولية إلى تقديم المساعدات الطارئة للمنكوبين في سوريا.
سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أربعة أهداف "سوبر هاتريك" ليقود فريقه النصر لاكتساح الفتح 4-0 يوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة الـ16 من الدوري السعودي لكرة القدم.
وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى باريس بأنها "تنتهك وحدة الاتحاد الأوروبي" و"غير مناسبة".
أصدرت الخزانة الأمريكية الخميس ترخيصا عاما يسمح لمدة 180 يوما بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا.
أفادت صحيفة "سترانا" نقلا عن كتيبة "آزوف" النازية الأوكرانية، بمنح الكتيبة صفة "لواء اقتحام" في إطار ما يسمى بـ"الحرس الوطني" التابع لقوات كييف.
كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سبب عدم إساءة الدولة المصرية لإثيوبيا رغم الخلافات الكبيرة بين البلدين في أزمة سد النهضة.
يفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، ذراع "الجيش المصري" الجديد الذي دخل السوق حاليا، لتحقيق الأمن الغذائي باستثمارات تتخطى 20 مليار جنيه.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر تحتاج لاستثمارات بـ100 مليار دولار خلال 5 سنوات لسد فجوتها الدولارية البالغة 30 مليار دولار.
صرح عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري، مايك لي، بأنه لا يمكن استبعاد وقوف الولايات المتحدة وراء تفجير أنابيب الغاز الروسي "السيل الشمالي" في مياه النرويج.
سجلت عائلة تركية رسالة من تحت الأنقاض، ودعت فيها أقاربها، كما تركوا وصية شفهية، في حال لم يتم العثور عليهم أحياء.
أعلنت شركة الاتصالات الألمانية "تليفونيكا ألمانيا" مجانية المكالمات إلى تركيا وسوريا حتى 17 فبراير، في خطوة لدعم ذوي متضرري الزلزال في البلدين.
يواصل القطريون مدّ يد العون لمنكوبي الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، حيث شهدت قطر خلال اليومين الماضيين إقبالا واسعا على التبرع بالأموال والمساعدات العينية للمنكوبين.
أكد مساعد وزير الدفاع الأمريكي المسؤول عن منطقة المحيطين الهندي والهادئ، إيلي راتنر، أن الصين تنوي غزو تايوان حتى نهاية العقد الجاري وأن واشنطن قادرة على منع ذلك.
وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عدم القدرة على محاسبة الولايات المتحدة الأمريكية على أعمال التخريب بالهراء.
يتحدث الجميع في الغرب بلا استثناء عن الهجوم الروسي القادم في أوكرانيا خلال الأيام العشرة المقبلة.
رفض البيت الأبيض بصورة قاطعة، المعلومات التي قالت إن عبوات ناسفة تحت خطوط "السيل الشمالي 2" تم زرعها في يونيو الماضي بغطاء تدريبات "بلوبس 22" الّتي نفّذها غواصو البحرية الأمريكية.
فاجأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اللواء أركان حرب وليد حسين أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بسؤال حول الضرائب.
ارتفع عدد ضحايا حادث انهيار عقار مكون من 4 طوابق بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة إلى شخصين وإصابة 20 آخرين بإصابات مختلفة فى أنحاء الجسم.
أكدت وزارة التغير المناخي الإماراتية خلو البلاد من المنتجات التي تحتوي الحشرات وأن كافة الأغذية تخضع للرقابة وشروط الصحة، داعية لتحري المعلومات من الجهات الرسمية.
وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تصريحات رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي لصحيفة Corriere della Sera بأنها "مزيج من الغباء والوقاحة".
وثق مقطع فيديو لحظة امتناع رئيس وزراء هنغاريا عن التصفيق لزيلينسكي أثناء انضمامه لاجتماع قمة رؤساء دول الاتحاد الأوروبي ما بدا على إثرها زيلينسكي محرجا ومشتتا أمام الجميع.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير بلدة دفوريتشنوي، التابعة لمنطقة خاركوف والواقعة شمال مدينة كوبيانسك، بالكامل.
أعلنت إدارة الكوارث التركية صباح اليوم الجمعة أن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الاثنين ارتفع إلى 18342 قتيلا و74242 مصابا.
علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على استيراد مصر أكثر من 90% من احتياجاتها من زيت الطعام.
كشف أستاذ الجيولوجيا المصري، عباس شراقي، في تصريحات لـRT، عن حقيقة إمكانية تعرض مصر لزلازل عنيفة في الوقت الذي تزداد فيه مخاوف المصريين بعد زلزال تركيا وسوريا المدمر.
قامت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، بجمع صور سابقة وحالية من مدينة كهرمان مرعش التي تعرضت لأضرار فادحة نتيجة للزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا فجر الاثنين الماضي.
قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إنه يتعين عليه "إجبار" المستشار الألماني أولاف شولتس على تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا.
حمّلت موسكو رعاة نظام كييف الغربيين "جزءا كبيرا" من المسؤولية عن حادث جديد لإعدام أسرى روس من قبل الجيش الأوكراني، منتقدة صمت المنظمات الدولية حيال مثل هذه الجرائم الأوكرانية.
تعد صحة العين أمرا ضروريا مع وجود عدد من الحالات الخطيرة التي يحتمل أن تهدد بصرك أو تشير إلى حالات صحية أخرى.
تستعد مصر لبناء أطول فندق في إفريقيا بارتفاع 233 مترا تحت مسمى "TYCOON TOWER".
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع حكومي اليوم الخميس، بأن العلامات التجارية الأجنبية التي انسحبت من روسيا تكبدت خسائر فادحة، متمنيا التوفيق لهذه الشركات.
أعلن القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين أن الجيش الروسي عزز وجوده في الجزء الجنوبي من أوغليدار، لكن كييف تواصل نقل الاحتياطيات إلى المدينة.
أعلنت وسائل الإعلام المصرية انهيار العقار المجاور للمنزل المنهار في مصر منذ قليل، بعدما أصيب 12 شخصا إثر انهيار المنزل بمنطقة أبو الريش، بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة في مصر.
أفادت وسائل إعلام أوكرانيا اليوم الجمعة بأن صفارات إنذار أطلقت تزامنا مع سماع دوي انفجارات في عدد من مقاطعات البلاد وسط تقارير عن حالات انقطاع الكهرباء.
تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، عن استغلال كارثة الزلزال في الحملة الانتخابية في تركيا.
أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتألق كريستيانو رونالدو مع النصر بعد تسجيله "سوبر هاتريك" في شباك الفتح أمس الخميس ضمن منافسات الأسبوع الـ16 من الدوري السعودي.
أظهر مقطع مصور انقلاب أحد المباني في مدينة كهرمان مرعش التركية بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد فجر يوم الاثنين الماضي، دون وقوع أضرار فيه.
تقبل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التعازي بوفاة الشيخة مريم بنت عبدالله بن سليم الفلاسي والدة زوجته الشيخة سلامة بنت حمدان بن محمد آل نهيان.
أعلنت رئيسة حكومة مولدوفا ناتاليا غافريليتسا عن تقديمها استقالتها.
أثار محمد شريف مهاجم النادي الأهلي، غضب جماهير ناديه عقب الخسارة من ريال مدريد، بنتيجة 4-1 أمس الأربعاء، ضمن مواجهة نصف نهائي كأس العالم للأندية والتي يستضيفها المغرب.
في فيديو صادم، نعتذر عن نشره لبشاعته، حاول أحد الجنود المتطرفين القوميين الأوكرانيين تبرير ما نشره من فيديوهات وصور على خلفية قتل وحشي لجنود روس في ضواحي أرتيوموفسك (باخموت).
حذر مدير مركز "عدالة" لحقوق اللاجئين في تركيا، أحمد قطيّع، من أمر خطير وخاصة في الشمال السوري قد يتمثل باستغلال عصابات خطف الأطفال كارثة الزلزال.
ردّ متحدث الكرملين دميتري بيسكوف على الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خسر أوكرانيا، بأنه ما من أدنى شك بنجاح العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
أقر المسؤولون الأوكرانيون بأن معظم ضرباتهم بأنظمة الصواريخ التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على بيانات المواقع التي قدمتها واشنطن أو حلفاؤها.
أفادت وسائل إعلامية تركية بأن الزلزال الذي هز تركيا فجر يوم الاثنين الماضي، أدى إلى حدوث تشققات في سد Sultan suyu في ملاطية، وقد تم فتح السد لتصريف المياه منه.
ردت محافطة الإسكندرية في مصر، على أنباء تشقق أراض بالمحافظة الواقعة على البحر المتوسط بسبب زلزال تركيا المدمر.
أفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤولين أوكرانيين وأمريكيين بأن قوات كييف تعتمد في توجيه ضرباتها الصاروخية على بيانات تقدمها لها واشنطن وحلفاؤها.
أظهر فيديو اللحظات الأولى لعملية الدهس في القدس اليوم الجمعة والتي أسفرت عن مقتل اسرائيليين اثنين وإصابة 7 أخرين بجروح مختلفة.
أعلنت السلطات التركية يوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 17 ألفا و134 قتيلا.
أظهر صاروخ "جو – رادار" الجوي الروسي من تصنيع شركة "أسلحة الصواريخ التكتيكية" الروسية فعالية قصوى في العملية العسكرية الخاصة.
خطف المهاجم البرازيلي المخضرم هالك، الأضواء خلال مباراة فريقه أتلتيكو مينيرو ومضيفه ديموقراطا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى بالدوري البرازيلي لكرة القدم.
أظهر فيديو من بلدة التلول شمالي غرب سلقين السورية على حدود مع تركيا شوارع ومنازل البلدة وهي مغمورة بالمياه، وقيل إن ذلك بعد أن دمر الزلزال سدّا متسببا في الفيضانات.
تحت العنوان أعلاه، كتبت نتاليا فارسيغوفا، في "كومسوموسكايا برافدا"، حول فتح المفوضية الأوروبية ثغرة أمام موسكو للالتفاف على حظر النفط وإبطال سقف أسعاره.
أعلن حزب الله اللبناني وضع كل إمكانياته في خدمة "الحكومة السورية وشعبها اللذين ما بخلا يوما بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في كافة محنه"، داعيا إلى توسيع تقديم المساعدات.
ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظات الزلزال المرعبة، وثّقها شاب سوري مقيم في ولاية هاطاي جنوبي تركيا.
أخذ طفل سوري يدعى "كرم" يداعب من حوله من رجال الإنقاذ الذي أخرجوه من تحت الأنقاض في محافظة ريف إدلب شمال سوريا.
أعلنت شبكة SCC الرياضية السعودية عبر "تويتر" يوم الخميس، أنها ستبث مجانا على قناتها مواجهة الهلال، وريال مدريد في نهائي مونديال الأندية.
قال نقيب الفلاحين في مصر حسين عبد الرحمن أبو صدام، إن الشراكة المصرية الروسية في المجال الزراعي لها أهمية خاصة وتزداد في الوقت الراهن، خاصة بعد استيراد أول زجاجة زيت من روسيا.
قرر نادي هاتاي سبور التركي الانسحاب من مسابقة الدوري بسبب ما تعرضت له البلاد مؤخرا نتيجة الزلزال المدمر في تركيا.
تفقد الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الجمعة، الأحياء التي ضربها الزلزال في محافظة حلب شمالي البلاد.
تواصل قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة في مصر، جهودها لإزالة آثار انهيار منزل مكون من 4 طوابق، بسبب انفجار أنبوبة غاز، والبحث عن المفقودين.
كشف رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر شريف الهادي، عن تحرك عاجل في مصر لدراسة موسعة لجميع أراضي الدولة، ووضع خريطة جغرافية للمناطق النشطة بالزلازل.
نشرت وكالة "إرنا" الإيرانية فيديو لرئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، يظهر فيه وهو يقود بنفسه طائرة ركاب مدنية ويتوجه إلى مدينة خوي المنكوبة جراء الزلزال الذي ضربها مؤخرا.
قال رئيس البرلمان الجزائري إبراهيم بوغالي، "سيكون لنا موقف في قضية الإجلاء السرية وغير القانونية للجزائرية أميرة بوراوي إلى فرنسا".
تتماثل المشرعة الديمقراطية الأمريكية عن ولاية مينيسوتا، أنجي كريغ، للشفاء بعد اعتداء تعرضت له في مقر إقامتها بواشنطن.
صرح إيغور كيماكوفسكي، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية بأن القوات المسلحة الروسية ستحكم الطوق على القوات المسلحة الأوكرانية قريبا.
أفادت وكالة Tasnim News Agency الإيرانية بأن قاذفات "سو-24 إم كا" التابعة لسلاح الجو الإيراني قد زادت من قدرتها الضاربة، وذلك بعد أن تم تزويدها بصواريخ Asef المجنحة.
أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، استعداد بلاده لإرسال فرق إغاثية ومساعدات إنسانية فورية إلى المناطق المتضررة من الزلزال في إدلب الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية.
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