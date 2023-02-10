تسجيل مصور لعائلة سورية توجه نداء عاجلا لإنقاذها من تحت الأنقاض قبل فوات الأوان
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uq62
انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعائلة سورية مؤلفة من 13 فردا تناشد عبر تسجيل مصور بلإنقاذها من تحت أنقاض منزلها في مدينة كهرمان مرعش التركية.
عائلة سورية مؤلفة من 13 فردا تناشد عبر تسجيل مصور انقاذها من تحت أنقاض منزلها في #كهرمان_مرعش#تركيا.— ZAMANALWSL - زمان الوصل (@zamanalwsl) February 9, 2023
المزيد من تفاصيل موقع العائلة: https://t.co/FEPCcZEkHVpic.twitter.com/FIInyXwgWd
المصدر: RT