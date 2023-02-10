تسجيل مصور لعائلة سورية توجه نداء عاجلا لإنقاذها من تحت الأنقاض قبل فوات الأوان

عائلة سورية مؤلفة من 13 فردا تناشد عبر تسجيل مصور انقاذها من تحت أنقاض منزلها في #كهرمان_مرعش#تركيا.

المزيد من تفاصيل موقع العائلة: https://t.co/FEPCcZEkHVpic.twitter.com/FIInyXwgWd