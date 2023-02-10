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تسجيل مصور لعائلة سورية توجه نداء عاجلا لإنقاذها من تحت الأنقاض قبل فوات الأوان

فيديوهات

تسجيل مصور لعائلة سورية توجه نداء عاجلا لإنقاذها من تحت الأنقاض قبل فوات الأوان
AFP
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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعائلة سورية مؤلفة من 13 فردا تناشد عبر تسجيل مصور بلإنقاذها من تحت أنقاض منزلها في مدينة كهرمان مرعش التركية.

المصدر: RT

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