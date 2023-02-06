بالفيديو.. لحظة انهيار مبنى آخر في أورفة التركية بعد زلزال

تاريخ النشر:06.02.2023 | 22:04 GMT |
آخر تحديث:06.02.2023 | 22:09 GMT | فيديوهات
يزداد عدد ضحايا الزلزال المدمر في تركيا إلى أكثر من ألفي شخص، وأظهر فيديو من مدينة أورفة جنوب البلاد انهيارا جديدا لأحد مبانيها بعد الزلزال.
المصدر: أ.ب.
ضرب زلزال مدمر بقوة 7.4 فجر اليوم مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفا حتى الآن مئات الضحايا ودمارا كبيرا.
أفادت وسائل الإعلام الرسمية في سوريا بوقوع ضحايا ودمار كبيرين في مناطق متفرقة في سوريا جراء الزلزال القوي الذي ضرب جنوبي تركيا ومنطقة شرق المتوسط
ضرب زلزال قوته 7.9 درجات على مقياس ريختر فجر اليوم الاثنين جنوب تركيا، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية.
ضربت هزة أرضية بقوة 7.7 على مقياس ريختر منطقة شرق المتوسط بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.
أفاد مراسلنا بوفاة نسوم عرنوس شقيقة رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس مع أحد عشر ابنا وحفيدا لها تحت أنقاض بناء انهار في مدينة حماة بسبب الزلزال العنيف الذي ضرب سوريا فجر اليوم الاثنين.
تم تسجيل هزة أرضية جديدة، اليوم الاثنين، بقوة 7.8 درجات في وسط تركيا، شعر بها سكان دمشق وبيروت وبغداد، بحسب ما أفادت به خدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية.
توقع أحد الخبراء العاملين في مركز دراسات يتابع نشاطات الزلازل حدوث الهزة الأرضية الذي حصلت اليوم الاثنين في تركيا، وحدد مراكز التأثير قبل 3 أيام من حدوثها.
أظهرت فيديوهات مشاهد مروعة تظهر لحظة انهيار مبان سكنية في حي الكلاسة بمدينة حلب السورية وفيديوهات أخرى تظهر دمارا واسعا في أحد أحياء مدينة حارم في ريف إدلب.
أظهرت لقطات فيديو دمارا واسعا في المباني جراء زلزال قوي بقوة 7.8 درجات ضرب جنوب تركيا قرب مدينة غازي عنتاب اليوم الاثنين وفق المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي.
وجه القائم بأعمال السفير التركي في القاهرة، صالح موتلو شن، الشكر لمصر وللجهات العليا على التعاطف الذي أبدته وزارة الخارجية في هذا اليوم الأليم والصعب.
أظهرت لقطات فيديو خروج عدد من الأهالي الى الشوارع في سوريا ولبنان جراء الهزة الأرضية القوية الناتجة عن زلزال قوي ضرب تركيا.
أثيرت حالة كبيرة من الجدل في مصر، بعد بيان غرفة شركات السياحة، حول سفر المصريين لأداء فريضة العمرة عبر استخراج تأشيرة من قبل بوابة العمرة المصرية ودفع رسوم الزيارة.
ارتفع عدد القتلى في تركيا وسوريا إلى أكثر من 3700 قتيلا جراء أقوى زلزال تشهده المنطقة اليوم الاثنين منذ ما يقرب من قرن، وذلك بناء على أرقام أوردتها سانا وفرانس برس والأناضول.
قدم قادة دول عربية تعازيهم للحكومة التركية والسورية بضحايا الزلزال المدمر الذي وقع فجر اليوم الاثنين، وأودى بحياة مئات الأشخاص والمصابين وخلف أضرارا جسيمة.
نشرت وسائل الإعلام المصرية صورا لتصدع وانشقاق أرصفة مدينة الإسكندرية في مصر، بالتزامن مع الزلزال المدمر الذي وقع في تركيا وسوريا.
خلف الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وطال شرق المتوسط فجر اليوم الاثنين خسائر بشرية ومادية كبيرة.
كشف خالد عبدالرحمن، محامي محمود نظمي المتهم بقتل ولديه بعدما ألقاهما في نهر النيل بمركز فارسكور بمحافظة دمياط في مصر، أنه تم تنفيذ حكم الإعدام بالمتهم بسجن برج العرب.
أعلن المستشار السابق للبنتاغون دوغلاس ماكغريغور أن قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني، كشف للقادة العسكريين خلال زيارته للولايات المتحدة، عن عدد قتلى كييف منذ بداية النزاع.
نشرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، فيديو من داخل أحد المباني الإدارية في بغداد، يظهر تأثر العاصمة العراقية بالهزة الأرضية الثانية التي كان مركزها وسط تركيا.
أكد أستاذ التاريخ، أحمد الصاوي، أن "سوء الظن من بعض الفطن" مبينا أن هذا أمر ينطبق بشكل كامل على واقعة المنطاد الصيني منذ "تسلله" لأجواء أمريكا إلى ردود الأفعال عقب إسقاطه بالمحيط.
قال معهد البحوث الفلكية المصري إن زلزالا بقوة 7.7 على مقياس ريختر ضرب البلاد في وقت وقعت فيه هزات قوية في سوريا ولبنان، على خلفية الزلزال الكبير جنوبي تركيا.
عزت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين سوريا في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق مخلفا خسائر مادية وبشرية كبيرة.
انتقد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الدول التي كانت ضد الوقود الأحفوري قبل أشهر وغيرت مواقفها الآن.
علق رئيس الوزراء القطري الأسبق الشيخ حمد بن جاسم على لقاء رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بوزير خارجية إسرائيل، والاتفاق على المضي بتطبيع العلاقات.
وثقت مقاطع فيديو من زوايا مختلفة لحظة انهيار مبنى في مدينة شانلي أورفة التركية إثر الزلزال الذي ضرب البلاد فجر اليوم الاثنين وأودى بحياة مئات الأشخاص مخلفا خسائر مادية جسيمة.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الوزير سيرغي شويغو، أمر القوات الروسية في سوريا بمساعدة سلطات البلاد في التعامل مع تداعيات الزلزال الذي ضرب البلاد.
سيطرت حالة من الخوف والفزع عند بعض المصريين الذين يخشون من حدوث توابع قوية لزلزال اليوم الذي ضرب تركيا وسوريا، بعدما شعر به عدد كبير من المصريين.
أصدرت سفارات دول عربية في كل من العاصمة التركية أنقرة والعاصمة السورية دمشق بيانات لجالياتها على خلفية الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين فجر اليوم الاثنين وأودى بحياة المئات.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الشركاء الإنسانيون المدعومون من الولايات المتحدة يستجيبون للدمار في سوريا.
أعلنت سوريا أنها تناشد الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة والأمانة العامة للمنظمة ووكالاتها وصناديقها المختصة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها للإغاثة جراء الزلزال المدمر.
تعرضت قلعة غازي عنتاب التاريخية التي تم بناؤها منذ أكثر من 2200 عام إلى الانهيار خلال الزلزال الذي وقع في تركيا صباح اليوم.
أكد المركز السوري للزلازل، عدم وجود مؤشرات على إمكانية حصول تسونامي، وأن تأثير الهزات الارتدادية سيتناقص مع الوقت، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن عدد قتلى الزلزال في سوريا ارتفع إلى 1444 شخص اعتمادا على بيانات وزارة الصحة السورية وفرق انقاذ في الشمال السوري في حصيلة جديدة غير نهائية.
أنقذ خفر السواحل الأمريكي رجلا بعد انقلاب يخت كان يستقله في المحيط الهادئ بعد لحظات فقط من سرقته له في مدينة أستوريا بولاية أوريغون يوم الجمعة.
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد فجر اليوم الاثنين إلى 912 قتيلا و 5383 مصابا.
أعلن جهاز الدفاع المدني الإيطالي عن خطر حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" في جنوب البلاد ارتباطا بالزلزال الذي وقع صباح اليوم الاثنين في تركيا.
أعلن المعهد االمعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية - مرصد حلوان في مصر، وقوع هزة أرضية ارتدادا للزلزال الثاني الذي ضرب تركيا اليوم بقوة 7.8 على مقياس ريختر.
وصف رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي الوضع في دونباس بأنه "صعب للغاية"، مشيرا إلى أن المعارك الجارية هناك "ضارية".
قدم كل من سلطان عمان، هيثم بن طارق، ورئيس الإمارات، محمد بن زايد، تعزياتهما للرئيس السوري بشار الأسد في ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق مختلفة من البلاد.
كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية في مصر، عن صورة توضح الأماكن الأكثر تضررا نتيجة الزلزال المدمر الذي وقع فجر اليوم بالأراضي التركية والسورية.
ألحق زلزال قوي في تركيا أضرارا جسيمة بأشهر معلم في غازي عنتاب حيث أظهر فيديو قلعتها التاريخية، والتي تعود إلى القرن الثاني ميلاديا، مدمرة جراء الزلزال.
صرح وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزينكوف، بأنه سمع بالإشاعات التي تفيد بتعيينه وزيرا للصناعات الاستراتيجية، وأكد رفضه لذلك المنصب.
أظهرت لقطات فيديو انفجارا وحريقا ضخما في كهرمان مرعش بعد الزلازال الذي ضرب المنطقة بقوة 7.4 على مقياس ريختر وفق ادارة الكوارث التركية AFAD.
كشف جاد القاضي، عميد المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، إنه وردت تحذيرات تركية من حدوث موجات تسونامي بعد زلزال تركيا، الذي وقع فجر اليوم، الاثنين، وذلك بقوة 7.7 ريختر.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث وردود الأفعال.
أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن الخارجية الإسرائيلية اقترحت خطة لتجنيد نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو لصالح إقناع الرأي العام بخصوص التطبيع بين إسرائيل والسعودية.
كشف مسؤول مصري عن وقوع هزتين جديدتين في مصر، في نفس الوقت بقوة متفاوتة قرب رفح.
صرح الرئيس السابق لمركز تدريب الإنقاذ الفدرالي الروسي ألكسندر غوفشتين بأن الزلزال الذي وقع في إقليم كهرمان مرعش بتركيا يمثل "مصيبة حقيقية" للبلاد.
وثق مقطع فيديو متداول لحظة انهيار مبنى جراء الزلزال الكبير الذي ضرب فجر اليوم الاثنين جنوبي تركيا.
أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، أجرى اتصالا مع نظيره السوري فيصل المقداد، لتقديم العزاء في ضحايا الزلزال المروع الذي تعرضت له سوريا اليوم.
أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لنظيريه التركي رجب طيب أردوغان والسوري بشار الأسد عن تعازيه في ضحايا كارثة الزلزال، وأكد استعداد روسيا للمساعدة في مواجهة تداعياته.
ربما سمع الجميع تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت بحصوله، مارس الماضي، على تأكيدات من فلاديمير بوتين بأن روسيا لن تقوم بتحييد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وجه الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد قيادة العمليات المشتركة ببدء عملية "الفارس الشهم / 2" لدعم الشعبين السوري والتركي للتخفيف من آثار الزلزال عن الناس.
أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه "توصل إلى تسوية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول المصالح الإسرائيلية في الشرق الأوسط".
أصدر "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين بيانا أعرب فيه عن تضامنه وتعاطفه مع الشعبين السوري والتركي إثر الزلزال المدمر.
أفادت مراسلة RT نقلا عن مصادر محلية بمصرع اللاعب السوري السابق نادر جوخدار رفقة نجله تاج إثر تهدم البناء القاطن به بمدينة جبلة جراء الزلزال الذي ضرب شمال وغرب سوريا اليوم الاثنين.
أصدر رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر جاد القاضي، بيانا عاجلا للشعب المصري، حول توابع زلزال اليوم الاثنين.
كشف عضو الهيئة الإدارية باتحاد الطلاب المصريين بتركيا نور الدين محمود، تفاصيل تأثر مصريين بتركيا بالزلزال الذي ضرب جنوب تركيا صباح اليوم الاثنين.
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بوقوع هزة ارتدادية مساء اليوم الاثنين، شعر بها سكان حلب وحمص مصدرها مدينة كهرمان مرعش جنوب تركيا.
أعلنت وزارة الموارد المائية والري في مصر، عن تحركها بشكل عاجل لترميم هبوط رصيف بطريق الكورنيش في محافظة الإسكندرية، وإصلاحه.
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الدفع بـ26 سيارة إسعاف إلى موقع حادث انقلاب أتوبيس، صباح اليوم الاثنين، بطريق عيون موسى في اتجاه محافظة السويس.
نفى مصدر سوري رسمي لصحيفة "الوطن" بشكل قاطع، صحة ما زعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتلقي طلب للمساعدة في إغاثة منكوبي الزلزال من أي جهة سورية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن كافة الخدمات التابعة لها على أراضي الجمهورية العربية السورية تسير على نحو طبيعي، ولا يوجد أي أضرار بالمرافق الروسية العاملة هناك.
احتل لبنان المرتبة الأولى عربيا والثالثة عالميا في قائمة الدول الأكثر تضررا من تضخم أسعار الغذاء، بعد أن سجل ارتفاعا بنسبة 143٪ في أسعار المواد الغذائية بنهاية شهر يناير الماضي.
عبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن خالص التعازي لسوريا وتركيا في ضحايا الزلزال المدمر.
صرح المستشار السابق لرئيس البنتاغون العقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور بأن حلف "الناتو" ينتظره التفكك إذا لم تبدأ مفاوضات سريعة بشأن أوكرانيا.
صرح مدير معهد الدراسات الجيوفيزيائية والرياضية الروسية، بيتر شبالين، بأن ارتدادات الزلزال الذي ضرب تركيا وشمال سوريا فجر اليوم، ستتكرر على مدى الأيام وربما الأسابيع القادمة.
أعرب ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عن تعازيه بضحايا الزلازل التي ضربت مناطق في سوريا وتركيا، اليوم الاثنين.
تفاجأ مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم، بإعلان نظيره السوري، عن انضمام عصام الحضري، مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي، إلى الجهاز الفني لمنتخب سوريا، بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر.
علق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على خبر إسقاط منطاد التجسس الصيني الذي أثار أزمة بين بكين وواشنطن.
انتشرت صور للرئيسين المصري والروسي، عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين، خلال عرض الكتب الخاصة بالزميلين سلام مسافر وخالد الرشد، في القنصلية العامة الروسية بمدينة الإسكندرية.
بدأت أندية الدوري السعودي، في طرح تذاكر مبارياتها مع النصر بأسعار غير مسبوقة، لزيادة مواردها المالية، والاستفادة من مشاركة كريستيانو رونالدو مع "العالمي" في هذه المباريات.
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عدم تعامله مع الحارس عصام الحضري في تدريب المنتخبات الوطنية، لعدم إخطاره بتفاوضه مع منتخب سوريا الذي عينه ضمن الجهاز الفني الجديد للمدرب هكتور كوبر.
أظهر فيديو من مدينة ملطية التركية لحظة انهيار مبنى سكني وهروب الناس من الموقع، في الساعات الأولى ما بعد زلزال قوي ضرب تركيا وشمال سوريا وأودى بحياة المئات في البلدين.
دعت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالينتينا ماتفيينكو إلى طرح موضوع "أنبوب اختبار باول" الذي أدى إلى غزو العراق، في الأمم المتحدة من جديد، مشيرة إلى أن هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم.
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تستعد روسيا لإنشاء مصنع ضخم في مصر، في منطقة ورش أبو زعبل ضمن أكبر صفقة من نوعها في تاريخ مصر.
تحت العنوان أعلاه، كتب رفائيل فخرالدينوف، في "فزغلياد"، حول الصعوبات التي خلقها المنطاد الصيني للولايات المتحدة الأمريكية.
لم تعلن العديد من الدول العربية حتى الآن عن تقديم مساعدات لسوريا رغم الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، بل لم يقدم البعض تعازيه للرئيس السوري بشار الأسد في وقت تمت فيه تعزية أردوغان.
أفادت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية بتوقف مصفاة بانياس عن العمل بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة وخلف عشرات القتلى ومئات المصابين.
أعلن قصاب أوغلو، وزير الشباب والرياضة في تركيا، عن إيقاف النشاط الرياضي والدوري التركي لكرة القدم، لأجل غير مسمى بعد الزلزال.
أظهر فيديو لحظة انهيار جزء من مبنى سكني في ديار بكر التركية اليوم الاثنين أثناء عمليات البحث عن ناجين بعد زلزال قوي بقوة 7.8 درجة ضرب جنوب شرق تركيا وشمال سوريا.
تمكن موظفو حديقة "أرض الفهود" الوطنية من رصد لقطات نادرة من خلال مصيدة كاميرا توثق نمرة آمور وهي تنادي صغارها.
كشف جنود أوكرانيون، أن زملاءهم يهربون من ساحات القتال، تجنبا "للموت العبثي"، بسبب نقص العدد والعتاد، وعدم مقدرتهم على مواجهة القوات الروسية.
أعلن المدير العام لشركة "كيراسا" الروسية فلاديمير كورموشين، عن إنشاء مجموعة تمويه تجعل المقاتل غير مرئي لأجهزة التصوير الحرارية، كما تسمح له بالاندماج مع التضاريس.
أعلن فؤاد أوكتاي نائب الرئيس التركي أن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا ارتفع إلى 2379 في حصيلة غير نهائية وسط تواصل عمليات الإنقاذ لانتشال العالقين تحت الانقاض.
رفعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعار بيع خامها لشهر مارس المقبل لآسيا وأوروبا والولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" اليوم الاثنين.
زعم رئيس وزراء إسرائيل السابق نفتالي بينيت، رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قطعيا، لقاء فلاديمير زيلينسكي عام 2021، رابطا ذلك بفكر النازيين الجدد الذي انغمست فيه سلطات أوكرانيا.
أظهرت مشاهد التقطتها طائرة دون طيار في مدينة أضنة التركية العشرات من عمال الإنقاذ وهم يتدافعون فوق حطام مبنى منهار جراء الزلزال، بحثًا عن ناجين.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، استعداد روسيا لمساعدة تركيا في التعامل مع تداعيات الزلزال.
أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال في لبنان علي حمية أن بلاده على استعداد لوضع كافة ما لديها من إمكانات للتخفيف من تداعيات الزلزال على سوريا.
أفادت وزارة الدفاع الروسية بتصفية نحو 300 جندي أوكراني على كافة المحاور في منطقة العمليات الخاصة وإسقاط 4 مسيرات أوكرانية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومنطقة خيرسون.
أفادت الرئاسة التركية بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصل بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأعرب عن تعازيه في ضحايا كارثة الزلزال.
أعرب النجم الجزائري رياض محرز، والدولي المصري محمد صلاح عن تضامنهما وتعازيهما لضحايا الزلزال الذي وقع في مناطق سوريا وتركيا، وراح ضحيته مئات الأشخاص.
علق اللواء الخبير العسكري المصري نصر سالم أستاذ الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية على إسقاط المنطاد الصيني وطرح ثلاثة سيناريوهات للأزمة.
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