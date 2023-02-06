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حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا تتجاوز 3700 قتيلا في حصيلة غير نهائية

بالفيديو.. لحظة انهيار مبنى آخر في أورفة التركية بعد زلزال

فيديوهات

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يزداد عدد ضحايا الزلزال المدمر في تركيا إلى أكثر من ألفي شخص، وأظهر فيديو من مدينة أورفة جنوب البلاد انهيارا جديدا لأحد مبانيها بعد الزلزال.

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الكاميرات ترصد من زوايا مختلفة لحظة انهيار مبنى كامل في مدينة أورفة التركية جراء الزلزال
الكاميرات ترصد من زوايا مختلفة لحظة انهيار مبنى كامل في مدينة أورفة التركية جراء الزلزال

المصدر: أ.ب.

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زلزال مدمر يضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا وتهز ارتداداته منطقة شرق المتوسط.. لحظة بلحظة