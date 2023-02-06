بالفيديو.. لحظة انهيار مبنى آخر في أورفة التركية بعد زلزال

يزداد عدد ضحايا الزلزال المدمر في تركيا إلى أكثر من ألفي شخص، وأظهر فيديو من مدينة أورفة جنوب البلاد انهيارا جديدا لأحد مبانيها بعد الزلزال.

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المصدر: أ.ب.