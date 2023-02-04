شاهد.. مقاتلات الناتو ترافق طائرة بيلاروسية فوق بحر البلطيق

رافقت مقاتلات الناتو طائرة "إل – 76 أم دي" العسكرية التابعة لقوات بيلاروس أثناء التدريبات الجوية الروسية البيلاروسية المشتركة الأسبوع الماضي.

ووقعت الحادثة في 27 يناير الماضي حيث أقلعت "إل – 76 أم دي" من مطار ماتشوليشي البيلاروسي وتوجهت برفقة مقاتلتين روسيتين "سو-27" نحو مدينة تشكالوفسك الواقعة في منطقة كالينينغراد الروسية.

وسجل طيارو مقاتلة "سو-27" مجموعة من مقاتلات الناتو من طراز أف-16 ورافال وإف/إيه-18 رافقت الطائرة البيلاروسية فوق المياه المحايدة في بحر البلطيق.

المصدر: وكالات