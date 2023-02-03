لقطات توثق انتحاري يدخل مجمعا للشرطة قبل تفجير مسجد بيشاور

نشرت الشرطة الباكستانية لقطات صورتها كاميرات المراقبة تظهر منفذ التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة 101 شخص داخل مسجد وهو يدخل منطقة ذات إجراءات أمنية مشددة مرتديا زي الشرطة.

ويظهر مقطع فيديو الانتحاري وهو يقود دراجة نارية عبر خطوط الشرطة ثم يركن إلى جانب الطريق ويمشي صوب المسجد.

وقال قائد الشرطة المحلية إن الحراس افترضوا أن الإرهابي كان زميلهم لأنه كان يرتدي زي الشرطة ولم يفتشوه.

وهذا الهجوم هو الأعنف في باكستان منذ سنوات عدة، والأخطر منذ تصاعد العنف في المنطقة بعد سيطرة طالبان على أفغانستان في 2021.

المصدر: AP