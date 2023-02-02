مقاتلات وقاذفات أمريكية وكوريا جنوبية تحلق فوق البحر الأصفر

أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورات جوية مشتركة فوق البحر الأصفر.

وذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن قاذفات من طراز "بي-1بي" ومقاتلات من طراز "اف-22" و"اف-35" أمريكية حلقت مع مقاتلات كورية جنوبية خلال المناورات الجوية المشتركة فوق المياه الغربية لكوريا الجنوبية.

وجاءت التدريبات بعد لقاء وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونغ سوب يوم الثلاثاء حيث اتفقا الطرفان على زيادة وتيرة التدريبات العسكرية المشتركة وتوسيع نطاقها ومستواها.

المصدر: AP