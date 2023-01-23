رئيس مجلس الدوما الروسي يصل إلى طهران في زيارة رسمية

وصل رئيس مجلس الدوما (البرلمان الروسي) فياتشيسلاف فولودين، إلى طهران في زيارة رسمية.

ومن المقرر عقد اجتماع للجنة التعاون بين مجلس الدوما، والبرلمان الإيراني، اليوم الاثنين، ويتضمن جدول أعمال الاجتماع قضايا التعاون في بحر قزوين، والأمن الإقليمي، ومكافحة الإرهاب.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يجري فولودين محادثات مع رئيس مجلس المجلس الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف، في إطار بحث تطوير وتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.

المصدر: RT