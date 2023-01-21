ناشط دنماركي متطرف يحرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في السويد

حصل ناشط يميني متطرف من الدنمارك على إذن من الشرطة لتنظيم احتجاج أمام السفارة التركية في ستوكهولم اليوم السبت حيث أحرق نسخة من القرآن الكريم.

ونظم راسموس بالودان الذي يقود حزبا مناهضا للهجرة في الدنمارك احتجاجا بينما أدلى بتصريحات مهينة بشأن المهاجرين والإسلام.

وتعليقا على هذا الاحتجاج أكد المسؤولون السويديون أن الدستور السويدي يكفل حرية التعبير ويمنح الناس حقوقا واسعة للتعبير عن آرائهم علنا، على الرغم من عدم السماح بالتحريض على العنف أو خطاب الكراهية.

المصدر: AP