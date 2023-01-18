بعد اعتراض الشرطة الإسرائيلية طريق السفير الأردني.. الوفد الأوروبي يزور المسجد الأقصى

ترأس ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف وفدا من الدبلوماسيين الذين تفقدوا اليوم الأربعاء الأوضاع في المسجد الاقصى.

وكان في استقبال ممثلي الاتحاد الأوروبي مدير عام دائرة أوقاف القدس عزام الخطيب، وعقدوا اجتماعا مع دائرة الأوقاف الإسلامية.

وجاءت هذه الزيارة بعد يوم من استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلي لدى عمان احتجاجا على اعتراض الشرطة الإسرائيلية طريق سفير المملكة لدى تل أبيب لمنعه من دخول المسجد الأقصى.

المصدر: وكالات