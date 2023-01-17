بدء وصول طائرات الناتو للإنذار المبكر إلى رومانيا لمراقبة روسيا

وصلت أولى طائرات الإنذار المبكر الثلاث "الأواكس" التابعة لحلف الناتو إلى قاعدة جوية في رومانيا اليوم الثلاثاء تمهيدا لقيامها بمهام استطلاع إقليمية "لمراقبة النشاط العسكري الروسي".

ووصلت طائرات "الأواكس" إلى قاعدة أوتوبيني الجوية خارج بوخارست وستبدأ مهمات قد تستغرق عدة أسابيع.

يذكر أن هذه الطائرات قادرة على اكتشاف الطائرات على بعد مئات الكيلومترات لأنها مزودة بمجسات رادار كبيرة مثبتة على هياكلها الخارجية.

المصدر: AP