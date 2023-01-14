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بالفيديو.. مياه الفيضان تجتاح مدينة يكابيلس في لاتفيا

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نشرت وكالة "رابتلي" فيديو من مدينة يكابيلس في لاتفيا يظهر فيضانات نجمت عن أمطار وذوبان الثلوج والجليد في نهر داوغاوا المحاذي للمدينة.

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إجلاء سكان يكابيلس في لاتفيا بسبب الفيضانات
إجلاء سكان يكابيلس في لاتفيا بسبب الفيضانات

المصدر: رابتلي

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