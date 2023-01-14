بالفيديو.. مياه الفيضان تجتاح مدينة يكابيلس في لاتفيا

تاريخ النشر:14.01.2023 | 21:04 GMT |
آخر تحديث:14.01.2023 | 21:05 GMT | فيديوهات
نشرت وكالة "رابتلي" فيديو من مدينة يكابيلس في لاتفيا يظهر فيضانات نجمت عن أمطار وذوبان الثلوج والجليد في نهر داوغاوا المحاذي للمدينة.
المصدر: رابتلي
رفض أمين سر مجلس الأمة الكويتي النائب أسامة الشاهين "الانصياع لأوامر صندوق النقد الدولي"، ومطالبته دول الخليج برصد تمويل جديد لمصر.
أعلن القضاء الإيراني صباح اليوم السبت أنه تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق الإيراني البريطاني علي رضا أكبري المتهم بالتجسس لحساب الاستخبارات البريطانية.
أعلنت السطات الإيرانية عن حجم الأموال التي تلقاها نائب وزير الدفاع مزدوج الجنسية علي رضا أكبري الذي أعدم اليوم، بعد إدانته بالتجسس لصالح الاستخبارات البريطانية.
طالب أمين سر مجلس الأمة الكويتي النائب أسامة الشاهين "بعدم التهاون والعودة إلى العادات السيئة السابقة، في ما يتعلق بإعادة استقبال العمالة الوافدة سواء من مصر، أو دول أخرى".
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، إيهود باراك، إن "الخلاف القائم مع حكومة بنيامين نتنياهو يصل لمرحلة خوض القتال، وهذا إنذار حقيقي، لأن الخطر محدق بإسرائيل ووشيك فعلا".
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث الميدانية وردو الفعل.
أدرجت الحكومة المصرية عددا من شركات الوقود بينها شركة "وطنية" التابعة للمؤسسة العسكرية، في مقدمة الشركات المقرر بيع حصص فيها للقطاع الخاص خلال الأشهر المقبلة.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن قواتها طورت هجومها الناجح على محور دونيتسك باتجاه بلدة سول، وذلك بعد إتمام تحرير مدينة سوليدار المجاورة مساء الخميس.
أكدت السفارة الروسية في لندن أن قوات كييف بصدد شن هجوم كيميائي ضد الجنود الروس، وهذا ما يرجحه فيديو نشره جنود أوكرانيون يزودون المسيّرات بعبوات بغازات شديدة السمّية.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
كشف محام مصري في بلاغ للنائب العام عن خسائر بمئات المليارات على الخزانة العامة واستغلال لأموال الدولة لمصالح شخصية، عن طريق نشاط سكني وتجاري وإداري مخالف للقوانين.
أصبح الدوري السعودي عامل جذب للنجوم الكبار من الدوريات الكبرى وبالأخص بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر، ويبدو أن صفقة البرتغالي ستكون شرارة للعديد من الصفقات الضخمة مستقبلا.
كشف الخبير المصري عباس شراقي عن فشل توربينين في سد النهضة بتمرير 30 مليون متر مكعب من الماء يوميا، بعد فتح إثيوبيا مؤخرا بوابتي التصريف لتمرير المياه من أعلى الممر الأوسط للسد.
وصف المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، تقارير وسائل الإعلام الغربية بأن تركيا بدأت بتزويد كييف بذخائر عنقودية بأنها كاذبة.
أشارت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية، إلى إطلاق صفارات الإنذار في جميع مناطق أوكرانيا، محذرة من ضربات جوية.
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا خان ذكرى مئات الآلاف من ضحايا القصف الذري الأمريكي لهيروشيما وناغازاكي.
كشف أحد مقاتلي قوات "فاغنر" التي تقدمت الوحدات الروسية في اقتحام مدينة سوليدار وتحريرها مؤخرا، أن "فاغنر" شقت جبهة العدو، وقطعت الإمدادات عنه بهجوم مباغت على محورين.
قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، إن الدول الغربية حاولت بطرق مختلفة تغيير عقلية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وطريقة تفكيره.
أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إجراءات تأديبية ضد منتخبي الأرجنتين، المتوج بمونديال قطر، وكرواتيا على خلفية الأحداث التي وقعت تواليا خلال مباراتي فرنسا والمغرب في البطولة.
كشفت أوساط عسكرية إسرائيلية عن إصابة الجنود العاملين في منظومة "القبة الحديدية" بمرض السرطان، مؤكدة أنها ظاهرة آخذة في الازدياد مع تعرضهم لإشعاع الرادار والأنظمة الإلكترونية.
دعا السياسي الديمقراطي الأمريكي، جيفري يانغ، المرشح لمنصب حاكم ولاية كنتاكي، إلى إقالة الرئيس الأمريكي جو بايدن من منصبه بتهمة "ارتكاب جرائم حرب".
وجهت صحفية إيطالية، انتقادات شديدة اللهجة إلى نادي النصر السعودي، باتهام صريح بـ"الكذب" على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل حديثا إلى صفوفه.
قال الفريق الأمريكي المتقاعد جوزيف كيث كيلوج، في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، إن الجيش الروسي حقق نجاحا كبيرا بتحريره مدينة سوليدار.
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 2023 المتعلق بتنظيم شؤون الطفل مجهول النسب ورعايته، وبتهيئة الظروف الملائمة لنموه السليم والبيئة الداعمة لتربيته وتعليمه.
أعلن العقيد في الجيش الروسي، فيتالي كيسليوف، فشل فلول قوات النخبة الأوكرانية التي تلقت تدريبها في بريطانيا، بالتسلل على متن العشرات من العربات إلى مدينة سوليدار المحررة مؤخرا.
أكد الرئيس السوري بشار الأسد، خلال لقائه وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، أن دمشق لن تواصل الحوار مع تركيا إلا إذا كان هدفه إنهاء الاحتلال، ووقف دعم التنظيمات الإرهابية.
بكلمات قاسية، هاجمت المغنية الكولومبية شاكيرا شريك حياتها السابق جيرارد بيكيه وحبيبته الجديدة كلارا شيا في أحدث أغانيها.
حذر رجل الأعمال الإماراتي، سالم الشامسي، مالك نادي بيراميدز المصري لكرة القدم، بسحب استثماراته، معربا عن استيائه من القرارات التي تصدر بحق ناديه من جانب الاتحاد المصري للعبة.
أفادت صحيفة "صن" البريطانية نقلا عن مصدر في الحكومة البريطانية بأن رئيس الوزراء ريشي سوناك قرر نقل سرية من دبابات تشالنجر 2 إلى أوكرانيا.
أبدت أنتونيلا، زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، انحيازها بطريقة غير مباشرة للمطربة الكولومبية الشهيرة شاكيرا، بعد انفصالها عن شريك حياتها لاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه.
نشرت قناة تليغرام " Z4" التابعة لأحد الألوية في جمهورية لوغانسك الشعبية مقاطع فيديو أظهرت تجربة جهاز قادر على إشعال بطاريات المروحيات المسيرة الرباعية المراوح.
أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن شن تركيا عملية عسكرية برية في سوريا ممكن في أي وقت.
قال الخبير العسكري العقيد فيتالي كيسيليوف، إن المرتزقة البريطانيين الذين قتلوا في سوليدار، كانوا على الأغلب في صفوف لواء المغاوير رقم 77 التابع للقوات الأوكرانية.
تستقبل مدينة بيرفومايسك العديد من اللاجئين القادمين من سوليدار. ويتحدث اللاجئون عن معاملة الجيش الأوكراني للسكان قبل تحرير المدينة.
أعرب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عن ترحيب بلاده بالحوار بين أنقرة ودمشق، وتوقع أن يكون لذلك انعكاس إيجابي على مصالح البلدين.
دانت لندن اليوم السبت إعدام إيران للمسؤول السابق بوزارة الدفاع الإيرانية علي رضا أكبري، الإيراني البريطاني المتهم بالتجسس لحساب الاستخبارات البريطانية، مؤكدة أنها "لن تمر بلا رد".
قال الجنرال الألماني إريك واد، في مقابلة مع مجلة Emma، إن وحدات الجيش الروسي ستفرض قريبا سيطرتها على أراضي دونباس بأكملها.
كشفت ميتسوبيشي عن سيارة Delica Mini التي صممت لتكون سيارة عائلية مريحة ومناسبة لمحبي السفر واقتصادية في استهلاك الوقود بنفس الوقت.
اعتذرت الحكومة اليابانية في 13 يناير 1992 عن إجبار أعداد كبيرة من النساء الكوريات على العمل كعبيد جنس لـ "الترويح" عن الجنود اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية.
حذّرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، من أن الحكومة قد تضطر لاتخاذ "إجراءات استثنائية" لتجنب التخلف عن سداد الديون الذي قد تواجهه البلاد للمرة الأولى في تاريخها.
حذر رئيس الوزراء القطري الأسبق الشيخ حمد بن جاسم، من عمل عسكري محتمل قد يهز منطقة الخليج، ستكون له عواقب اقتصادية وسياسية واجتماعية وخيمة.
كتب أندريه فيودوروف وأنطون لافروف وبوغدان ستيبوفوي، في "إزفيستيا"، حول دلالات تغيير قيادة العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
قال ألكسندر شيربين، أحد سكان قرية أوبيتنويه بجمهورية دونيتسك، إن مرتزقة من دول الناتو قاموا بتدريب مسلحين أوكرانيين على استخدام مدافع غربية عن طريق استهداف مناطق سكنية بالقرية.
تعرض رئيس "الائتلاف الوطني السوري" المعارض سالم المسلط للطرد والضرب من محتجين خلال مظاهرات معارضة للتطبيع بين أنقرة ودمشق، في مدينة أعزاز الخاضعة لسيطرة فصائل تدعمها تركيا.
أثناء مغادرته أوفا عاصمة بشكيريا، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن أوفا هي أحد أهم مراكز الإسلام الروسي المستنير والخلاق والذي يحظى بالاحترام في جميع العالم الإسلامي.
أفاد مدير عام شركة Amber Grid، مشغل شبكة الغاز الليتوانية، نيموناس بيكنيوس، بأن انفجار خط أنابيب الغاز الرئيسي في منطقة باسفالى في ليتوانيا يوم الجمعة، كان نتيجة مشاكل فنية.
تصدر اسم الفنانة البحرينية، هيفاء حسين، "تريند" محرك البحث "غوغل" ومواقع التواصل في السعودية، الجمعة بعد تعليقها على انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي.
أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن السعودية أكبر مصدّر للنفط في العالم، تسرّع خططها لإطلاق صناعات جديدة بعيدا عن الهيدروكربونات.
أمرت جهات التحقيق في مصر بإحالة 18 متهما للتحقيق في قضية لتمويل الإرهاب على رأسهم معتز مطر، وحمزة زوبع، ومحمد ناصر، وعبد الله الشريف.
قال جيف جايغر، الضابط الأمريكي المتقاعد، إن أوكرانيا ستواجه مشاكل في استخدام عربات نقل الجنود القتالية من طراز "برادلي" التي قررت واشنطن تقديمها للقوات الأوكرانية.
أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكرى عن استعداد بلاده للتعاون مع المجتمع الدولي من أجل استضافة مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب، بما يسهم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية.
أثار بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، الجدل بعد خسارة فريقه مباراة "الديريي" أمام مانشستر يونايتد 1-2 يوم السبت، في قمة المرحلة الـ20 من الدوري الإنجليزي.
تخطط شركة "معادن" السعودية العملاقة للاستثمار في قطاع التعدين المصري، كجزء من استراتيجيات أكبر شركة تعدين في الخليج للاستثمار في جميع أنحاء العالم.
أفادت صحيفة "بيلد" بأن وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبريخت، قررت الاستقالة من منصبها.
يمثل صحفيان فرنسيان أمام المحكمة في باريس الاثنين المقبل، حاولا ابتزاز مليوني يورو عام 2015 مقابل عدم نشر كتاب يتضمن معلومات قد تكون محرجة للرباط.
نشرت وزارة الأمن الإيرانية اعترافات نائب وزير الدفاع الإيراني السابق علي رضا أكبري، المدان بتهمة التجسس لصالح بريطانيا والمحكوم بالإعدام.
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن "خطة السلام" التي اقترحها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، منفصلة عن الواقع.
أكد بول كريغ روبرتس، المسؤول السابق بالبيت الأبيض في عهد رونالد ريغان، أن دول "الناتو" بإمداد أوكرانيا بالأسلحة، استنفدت ترساناتها لدرجة تمكّن الجيش الروسي من اجتياح أوروبا بسهولة.
نشرت الجريدة الرسمية السعودية، قرار مجلس الوزراء الذي تضمن تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية، تمنح بموجبه الجنسية لمن ولد في المملكة من أب أجنبي وأم سعودية.
طالب الجمهوري ناثان دام، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوكلاهوما، بعدم السماح للعسكريين الأوكرانيين بدخول الولاية، حيث يجب أن يتدربوا على استخدام منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي.
غطّ وزير الزراعة الروماني، بيتري ديا، في نوم عميق خلال حديث متلفز على الهواء مباشرة حول أزمة أوكرانيا، وتداعياتها على المزارعين في بلاده.
قالت سفيتلانا تاراديكو، وهي مواطنة من سكان سوليدار، في حديث لمراسل "نوفوستي"، إن القوات الأوكرانية قصفت بالقنابل الفسفورية، قافلة إنسانية كانت تنقل اللاجئين من سوليدار.
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
أعلنت وزارة الداخلية التركية يوم السبت، إطلاق حملة جديدة في إطار عمليات "أرن" ضد "حزب العمال الكردستاني" في ولاية ديار بكر جنوب شرقي البلاد.
عرض علماء صينيون أول حصان مستنسخ للسباق عمره سبعة أشهر ولونه يشبه لون حصان السباق الأصلي أورسوس.
أفادت صحيفة Obozrevatel بأن اللاجئين الأوكرانيين الذين حصلوا على إعانات في بولندا وغادروها الصيف الماضي، تلقوا بعد عودتهم إلى بولندا رسائل رسمية تطالبهم بإعادة هذه المعونات.
كتبت سفيتلانا ساموديلوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس" عن توقعات خبير عسكري بحدوث تغييرات مهمة في منطقة العملية الخاصة في أوكرانيا بعد تحرير سوليدار.
انتقدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا وزارة الخارجية الأمريكية على نحو لاذع في منشور لها على تطبيق "تليغرام.
أعلن ريتشارد ساوبر، مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن، العثور على وثائق سرية جديدة في منزل الأخير في بلدة ويلمنغتون بولاية ديلاوير.
تحدث المهاجم كريم بنزيما، عن لقاء فريقه ريال مدريد مع برشلونة غدا في نهائي كأس السوبر الإسباني، كما تطرق لزيارة نجم الريال السابق كريستيانو رونالدو لتدريبات الفريق الملكي.
أكد وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر، سعد بن شريدة الكعبي، أن الدول الأوروبية ستعود في نهاية المطاف إلى استيراد الغاز الروسي، محذرا من أن عدم استقرار السوق قد يستمر لسنوات.
اعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن النزاع في أوكرانيا لن يتسنّى حلّه إلا بموجب "صفقة كبرى" بين روسيا والغرب، وأن أي خطة للتسوية ستفشل، إن لم تكن روسيا طرفا فيها.
أكد ضابط الاستخبارات الأمريكية المتقاعدk سكوت ريتر، أن روسيا ستنتصر هذا العام وستكون القيادة الروسية في حل من أي التزامات أو مهل.
دعا محرم إينجه رئيس "حزب الوطن" المعارض في تصريح له أمس الخميس لترحيل اللاجئين المتواجدين في تركيا بأسرع وقت، بعد أن "طالت استضافتهم لدينا".
أكد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، في مقال لصحيفة Consortium News أن عام 2023 لا يبشر أوكرانيا بالخير.
حذرت صحيفة "Der Spiegel" من أزمة إسكان كبيرة ستضرب ألمانيا خلال العام الجاري، إن لم تتخذ الحكومة الألمانية الإجراءات اللازمة لحلها.
قالت مجلة Nation الليبرالية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تعتبر أنه يمكنها بدون حساب أو عقاب، ارتكاب جرائم حرب.
أفادت صحيفة Newsweek في مقال نشرته، بأن الولايات المتحدة والغرب أخلوا بوعودهم، في مسألة دعم أوكرانيا، وسمحوا لأنفسهم بإمداد قوات كييف بكميات كبيرة من الأسلحة.
قال ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إنه طلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 17 يناير، لبحث ملاحقة المعارضين في أوكرانيا.
اقترح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، على الجمعية الوطنية الفنزويلية تشكيل محور سياسي يجمع حلفاء روسيا والصين في أمريكا اللاتينية.
أفاد مكتب الحكومة البريطانية بأن رئيس الوزراء ريشي سوناك أبلغ الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، هاتفيا، بنيته تزويد كييف بدبابات تشالنجر 2 وأنظمة مدفعية إضافية.
حذر خبراء الأرصاد الجوية أمس الجمعة من أن وسط ولاية كاليفورنيا الأمريكية معرض لخطر "فيضانات كارثية" في نهاية هذا الأسبوع.
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام أحد ضباط شرطة لوس أنجلوس باستخدام مسدسه الصاعق ضد المواطن كينان أندرسون عند احتجازه، ما أدى إلى وفاته بعد ذلك في المستشفى.
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات عمل الجيل الجديد من الذخائر الروسية دقيقة التوجيه ضد منشآت ومواقع عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
كشفت Intel عن معالجها الأحدث للحواسب الذي صنّف كأحد أقوى المعالجات حاليا، والذي يوفّر ترددا يصل إلى 6 غيغاهيرتز.
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، عن قفزة في قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم لتسجل 42.8 مليار دولار.
قال دميتري بوليانسكي، النائب الأول لممثل روسيا الدائم بالأمم المتحدة، إن السبيل الوحيد أمام لندن لمعرفة مصير رعاياها الذين كانوا في سوليدار، هو استخدام قنوات الاتصال مع موسكو.
أعرب المدير الفني لنادي برشلونة، تشافي هيرنانديز، عن تحمسه من أجل إسقاط ريال مدريد للحصول على لقب بطولة كأس السوبر الإسباني.
علق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على تغريدة في "تويتر" حول فيديو من معبد دندرة الفرعوني.
أعلنت واشنطن نقل دبابات "أبرامز" وعربات "برادلي" بشكل مكثف إلى بولندا ولاتفيا، في إطار تعزيز الجناح الشرقي لحلف "الناتو".
وصل الطبيب الجراح ويليام بريدون جريحا على ظهر حصان يحتضر إلى مدينة جلال أباد الأفغانية وكان الناجي الوحيد من قوة بريطانية قوامها 16 ألف شخص.
قررت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي الموافقة على قرض تصل قيمته إلى 306 ملايين دولار لتمويل جزء من الخط الرابع لمترو القاهرة في مصر.
تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول تحمّل البيت الأبيض تكاليف حماية معارضيه، خوفا من طهران.
أقالت جيهان مديح، رئيسة حزب "مصر أكتوبر"، الأمين العام والنائب الأول للحزب محمد بدران، وعينت اللواء محمود فوزي خميس نائبا أولا لرئيس الحزب، وأمينا عاما للحزب خلفا له.
حطم كتاب "سبير" للأمير هاري رقم مبيعات دار "بنغوين راندوم هاوس" القياسية، حيث بيعت 1.4 مليون نسخة باللغة الإنجليزية في اليوم الأول على طرحه في بريطانيا والولايات المتحدة وكندا.
نشر الصحفي والكاتب الليبي، مصطفى الفيتوري، تدوينة على "تويتر" علق من خلالها على زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية وليام بيرنز إلى ليبيا.
أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية محاولة تهريب حوالي 81 كيلوغراما من الحشيش المخدر، وعثرت عليها مخفية بطريقة ذكية في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر منفذ الوديعة.
"لن تكون الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على استعادة مخزونات الأسلحة في غضون خمس سنوات بسبب مساعدة القوات المسلحة الأوكرانية".
قال أحد سكان سوليدار في حديث لمراسل "نوفوستي"، إنه شاهد قبل ثلاثة أيام من تحرير الجيش الروسي للمدينة، وجود ناقلات جنود مدرعة فرنسية كانت تتمركز في المناطق السكنية.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا