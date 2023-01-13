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استمر في صعقه رغم انصياعه.. لحظة استخدام شرطي أمريكي مسدسا صاعقا ضد مواطن توفي بعد بساعات (فيديو)

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استمر في صعقه رغم انصياعه.. لحظة استخدام شرطي أمريكي مسدسا صاعقا ضد مواطن توفي بعد بساعات (فيديو)
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام أحد ضباط شرطة لوس أنجلوس باستخدام مسدسه الصاعق ضد المواطن كينان أندرسون عند احتجازه، ما أدى إلى وفاته بعد ذلك في المستشفى.

ويظهر الفيديو أن الشرطي واصل استخدام المسدس الصاعق رغم صرخات استغاثة متكررة من أندرسون وموافقته على الانصياع لأوامر الشرطة.

يذكر أن أندرسون هو ابن عم مؤسسة حركة BLM "حياة السود مهمة" باتريس كولورس.

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