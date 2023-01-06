كوريا الشمالية تنظم استعراضا لدعم أهداف الحزب الحاكم

احتشد الآلاف من الكوريين الشماليين في ملعب بيونغ يانغ العملاق يوم الخميس لدعم الأهداف التي توصل إليها حزب العمال الحاكم والزعيم كيم جونغ أون خلال اجتماع رئيسي الأسبوع الماضي .

وشارك في مسيرة حاشدة في "استاد 1 مايو" في بيونغ يانغ حوالي 100 ألف شخص، بينهم عمال وطلاب، وأعضاء من حزب العمال الحاكم، وتعهدوا بتنفيذ القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع العام السادس للجنة المركزية الثامنة للحزب الذي عُقد من 26 إلى 31 ديسمبر الماضي.

المصدر: AP