تعرف على أكبر حقل للغاز في شرق سيبيريا شارك في تشغيله الرئيس الروسي

بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظمت مراسم تشغيل حقل كوفيكتا للغاز الذي يعتبر الأكبر بشرق سيبيريا وجزء "كوفيكتا – تشياندا" من خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا".

وبحسب شركة غازبروم، تبلغ مساحة المجمع 800 ألف متر مربع وتبلغ طاقته أكثر من 6 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا. غاز حقل كوفيكتا متعدد المكونات وهو يحتوي على البروبان والبيوتان والهيليوم.

وفقًا لـ يفغيني كيسيليوف، نائب مدير الحفر في فرع "غازبروم انفيست إيركوتسك"، يعتبر حقل كوفيكتا فريدا من حيث الاحتياطيات وهو الأكبر في شرق سيبيريا.

وتبلغ احتياطياته 1.8 تريليون متر مكعب من الغاز واحتياطيات مكثفات الغاز تبلغ 65.7 مليون طن.

المصدر: وكالات