سيارات مقلوبة ونوافذ محطمة.. هذا حصاد الاشتباكات بين الشرطة والأكراد في باريس

تواصل الاضطرابات في باريس لليوم الثاني على التوالي بعد إطلاق النار على مركز ثقافي كردي أمس الجمعة مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين.

قام رجل يبلغ من العمر 69 عاما بقتل 3 أشخاص وجرح 3 آخرين، يوم أمس الجمعة، بالقرب من مركز ثقافي كردي في باريس بفعل "عنصري"، كما ذكر مصدر قريب من التحقيقات المتواصلة اليوم السبت.

وقد اجتمع عشرات الأكراد المحتجين في موقع الحادث للتعبير عن غضبهم، وقاموا بإحراق حاويات القمامة ورشق سيارات الشرطة بالحجارة والعبوات الحارقة، ما أدى لإصابة العشرات من الطرفين، وردت الشرطة بإطلاق القنابل الصوتية، والغاز المسيل للدموع.

المصدر: وكالات