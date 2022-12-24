شاهد.. رياح قوية تمنع طائرة من الهبوط في مطار أمريكي

أعاقت رياح قوية هبوط طائرات في مطار ريغان الأمريكي في فيرجينيا حيث اضطرت طائرة واحدة على الأقل إلى العودة للتحليق مجددا بسبب الظروف السيئة، كما تظهر لقطات القناة المحلية.

وتم إلغاء ما يقرب من 5000 رحلة جوية داخل الولايات المتحدة وخارجها يوم الجمعة، وفقا لموقع التتبع FlightAware، ما تسبب في المزيد من الفوضى حيث يحاول المسافرون العودة إلى بيوتهم لقضاء الأعياد.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن أكثر من 200 مليون شخص تلقوا تحذيرات وتوصيات يوم الجمعة. وقال خبراء الأرصاد إن خريطة الطقس "تصور أحد أعالي درجات التحذير والإرشاد بالنسبة للطقس الشتوي على الإطلاق".

المصدر: AP