العثور على مئات من طيور البجع ميتة في بحيرة كازاخية

نشر المدون ومبعوث البيئة، أزامات سارسينبايف، مقطع فيديو يظهر مئات من طيور البجع الميتة في بحيرة قرب قرية مانغيستاو الكازاخية.

وكتب المدون تحت الفيديو أن مئات من الطيور النافقة منتشرة على طول الساحل بحيرة كاراكول المحلية.

وقال: "النسبة المئوية لحالات نفوق البجعات عالية جدا ولا يمكن اعتبارها أمرا طبيعيا".

وأشار في الوقت ذاته إلى أنه لم يجد أي طيور ميتة أخرى إلا البجع في مكان الحادث.

المصدر: سبوتنيك كازاخستان