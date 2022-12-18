الشرطة تفرق المحتجين بالغاز المسيل للدموع في العاصمة الأردنية

تاريخ النشر:18.12.2022 | 19:12 GMT | فيديوهات
أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين مساء السبت في عمان مع استمرار موجة الاحتجاجات في العاصمة الأردنية.
المصدر: رابتلي
ندعوكم لاختيار "القائد العربي الأكثر تأثيرا عام 2022"، ونلفت عنايتكم إلى أن التصويت سينتهي منتصف ليل الـ9 من يناير عام 2023 ويتم الإعلان عن النتيجة الساعة 12:00 ظهر العاشر منه.
نشرت ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول صورا لها عقب فوز منتخب بلادها على المغرب ونيله الميدالية البرونزية في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، السبت.
توفى منذ قليل، رجل الأعمال المصري الكبير محمد الأمين، في مستشفى السلام الدولي متأثرا بمرضه، بعد نقله للمستشفى خلال قضائه عقوبة السجن في قضية فتيات دار الأيتام.
ندعوكم لاختيار "الشخصية السياسية العالمية الأكثر تأثيرا عام 2022"، ونلفت إلى أن التصويت سينتهي منتصف ليل الـ9 من يناير عام 2023 ويتم الإعلان عن النتيجة الساعة 12:00 ظهر العاشر منه.
أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء يوم السبت، وفاة الأمير فهد بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود الكبير آل سعود.
طالب النائب في البرلمان المصري مصطفى بكري، بإقالة الحكومة لعجزها عن إدارة الأزمات التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي.
سلطت صحيفة "لاغزيتا ديلا سبورت" الإيطالية الضوء على النجم المغربي، أشرف حكيمي، عندما فقد أعصابه واحتج على رئيس الاتحاد الدولي "الفيفا"، جياني إنفانتينو، بسبب التحكيم.
توج المنتخب الأرجنتيني بلقب بطل النسخة الـ22 من كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، على حساب نظيره الفرنسي (4-2) بركلات الترجيح، في المباراة النهائية، التي جمعتهما اليوم الأحد، بقطر.
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية ، لأول مرة في تاريخ السياسة الإسرائيلية معلومات كان محظورا تداولها أو كشفها في السابق.
أثارت وزيرة الرياضة الفرنسية، أميلي أوديا كاستيرا، الجدل حول إمكانية ارتداء قائد منتخب فرنسا للشارة الملونة الخاصة بدعم المثليين، عند رفع كأس العالم حال الفوز به غدا.
أعلن السيناتور الأمريكي السابق، ريتشارد بلاك، أن أوكرانيا المدعومة من الغرب تخسر في النزاع مع روسيا، وعلى الولايات المتحدة دفعها نحو المفاوضات مع موسكو بأي صيغة مقبولة للطرفين.
أثار النجم المغربي أشرف حكيمي، جدلا واسعا على مواقع التوصل الاجتماعي، بعدما قام بحركة غريبة عقب خسارة "أسود الأطلس" من كرواتيا 1-2، في مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال قطر.
أحرج المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الرئيس إيمانويل ماكرون قبل المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 بين منتخبي "الديوك" والأرجنتين غدا الأحد، على ملعب "لوسيل" بقطر.
شهدت مدرجات ملعب خليفة الدولي الذي احتضن مباراة المنتخب المغربي ونظيره الكرواتي، اليوم السبت لتحديد المركز الثالث في مونديال قطر، لقطة رائعة بعرض مشجع الزواج على صديقته.
قال وزير البترول المصري الأسبق أسامة كمال إن "احتياطيات الغاز في منطقتنا تقدر بـ230 ترليون قدم مكعب"، وأن اكتشاف حقل ظهر في مصر رفع احتياطي المنطقة بواقع النصف.
أفادت مصادر تشيكية بأن دبابات "تي - 72 إم" قد تصل جيش نظام كييف من أحد البلدان الإفريقية.
دانت قطر تحقيقا تجريه بلجيكا بشبهة فساد وقرارا من البرلمان الأوروبي بالحد من التعامل مع الدوحة، مؤكدة أن ذلك قد يؤثر سلبا على العلاقات، وإمدادات الغاز القطري لأوروبا.
تتجه أنظار الساحرة المستديرة مساء اليوم الأحد صوب استاد "لوسيل" بقطر، الذي سيكون مسرحا للمباراة النهائية للنسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
ضجت مواقع التواصل، بفيديو لرئيس الاتحاد المغربي، فوزي لقجع وهو يحتج على الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم الذي أدار مباراة "الأسود" وكرواتيا لتحديد المركز الثالث في مونديال 2022.
دخل لاعبو المغرب في مناوشات مع الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم، حكم مباراة "أسود الأطلس" كرواتيا على الميداليات البرونزية في كأس العالم "قطر 2022"، فور إطلاق صافرة النهاية.
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن انفجارا وقع قرب تل أبيب الليلة الماضية، دون معرفة أسبابه حتى الآن.
هاجم كارلوش كيروش، المدير الفني الأسبق للمنتخب المصري لكرة القدم الاتحاد المصري بعد عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة حتى الآن رغم الوعود التي تلقاها من أعضاء الاتحاد.
أثار مشجع رياضي تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغريدة نشرها عبر فيها عن إعجابه بـ"الشطاف" بمراحيض مونديال قطر.
كشفت هالة حافظ خبيرة الأبراج، توقعاتها خلال مباراة المغرب وكرواتيا لتحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.
عبر مستخدمو "تويتر" الفرنسيون عن غضبهم إزاء بيان نشره الرئيس إيمانويل ماكرون حول العقوبات ضد روسيا، وأكدوا أن العقوبات لم تضرّ روسيا، بل انعكست على الفرنسيين ومعيشتهم.
حضرت ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول، آخر مباراة لمنتخب بلادها في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 اليوم السبت، لمؤازرته ضد نظيره المغربي على المركز الثالث للبطولة.
ظهر البطل المصري بيج رامي على مسرح مستر أولمبيا 2022 بشكل مميز وبدأ مشوار الحفاظ على لقب مستر أولمبيا للعام الثالث على التوالي وسط منافسة من العيار الثقيل مع أبطال كمال الأجسام.
رفض أسطورة كرة القدم الفرنسية السابق، زين الدين زيدان، دعوة اتحاد بلاده لكرة القدم لحضور المباراة النهائية لمونديال قطر، والتي ستجمع "الديوك" مع نظيره الأرجنتيني.
قد يشكو بعض الأشخاص من صوت وهمي غريب وثابت في إحدى أو كلتا الأذنين، وغالبا ما تكون الضوضاء عالية ومشتتة ومخيفة - ولا تختفي.
قال الخبير الاقتصادي المصري الدكتور مصطفى بدرة، إن بعثة صندوق النقد الدولي أقرت منذ 6 أشهر بعض الأسس والآليات خلال الاتفاق المبدئي يجب على الحكومة اتباعها.
أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن ثقته التامة بأن ما تشهده روسيا والعالم من تحولات تقود نحو الأفضل، وأن روسيا بمواقفها، ستجعل العالم أكثر عدلا، وشعوبه سواسية.
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تفاصيل حفل ختام مونديال قطر، والمقرر إقامته مساء اليوم الأحد، قبيل انطلاق المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا في ملعب لوسيل بالدوحة.
أشعلت تغريدة لمشجع أرجنتيني تعود إلى العام 2015 بخصوص نهائي مونديال "قطر 2022" مشاعر التفاؤل لدى جمهور "الألبيسيليستي" قبل مواجهة فرنسا الأحد.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
تقدم النجم المغربي أشرف حكيمي، باعتذار لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، عن الكلمات التي وجهها له عقب نهاية مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال قطر.
كشفت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، عبر برنامج "ألبوم حياتي" على قناة "صوت بيروت إنترناشونال SBI"، تفاصيل صادمة عن محاولة اغتيالها.
اطمأنت القنصلية السعودية بمدينة هيوستن الأمريكية على سلامة الطلاب والطالبات المبتعثين للدراسة، عقب زلزال ضرب غربي ولاية تكساس.
أعلن رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، أن قوات "أحمد" الروسية شنت هجوما مدفعيا عنيفا على مواقع وتحصينات جنود العدو في منطقة العملية العسكرية، ودفنتهم في خنادقهم.
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن السلطات الأوكرانية حاولت اغتيال رئيس هيئة الأركان الروسية فاليري غيراسيموف.
اكتشف العلماء أن الشخص المدفون في أحد التوابيت تحت أرضية كاتدرائية نوتردام هو أحد الأثرياء والمحسنين.
يصمم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على إثارة قضية سد النهضة وتوقيع إثيوبيا اتفاقية تضمن لمصر حقوقها فيما يخص نهر النيل، رغم قيام أديس أبابا بالملء الأول والثاني والثالث للسد.
قال الخبير الاقتصادي المصري، هاني أبو الفتوح، إنه بعد انتظار دام عدة أشهر وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على منح تسهيل ممد بقيمة 3 مليارات دولار لمصر تبلغ مدته 46 شهرا.
أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فيرنانديز أنه سيشاهد نهائي مونديال "قطر 2022" اليوم الأحد بين منتخب بلاده وفرنسا في الوطن ولن يغادر إلى قطر لحضورها شخصيا.
بعد نجاحه في شراء شركات مصرية كبرى، حذر محللون اقتصاديون إسرائيليون، من صفقة بيع شركة التأمين الإسرائيلية العملاقة "هفينيكس" لصندوق الاستثمارات ADQ التابع لحكومة أبو ظبي.
أهدى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، أغنية لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة انتهاء مونديال "قطر 2022" الذي يسدل ستارة الختام اليوم الأحد.
رجح الباندا "سهيل"، كفة المنتخب الأرجنتيني للفوز على نظيره الفرنسي في المباراة النهائية لمونديال "قطر 2022" التي ستجمعهما مساء اليوم الأحد.
أعلن الجيش الأردني أنه سينشر دورياته لتأمين مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة" الذي سيعقد في المملكة الثلاثاء القادم، وسط احتجاجات تشهدها البلاد.
وافق مجلس النواب المصري، على طلب النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن النائب عيد حماد بعد اعتدائه على ضابط شرطة.
أصدرت الحكومة المصرية بيانا عاجلا بشأن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على برنامج تمويلي لدعم الاتفاق الفني بين خبراء الصندوق ومصر.
حسم الإيراني هادي شوبان، الأحد، لقب "مستر أولمبيا"، متفوقا على المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيغ رامي"، الذي فاز باللقب عامي 2020 و2021، صباح الأحد في لاس فيغاس الأمريكية.
وجه أسطورة الكرة الفرنسية والمدرب السابق لريال مدريد، زين الدين زيدان، صدمة قوية للاتحاد الفرنسي بشأن كأس العالم 2022.
عطّلت زوجة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مراسم تدشين سفينة "هيتمان إيفان مازيبا" الحربية الجديدة، حيث فشلت في تحطيم الشمبانيا عليها، في نذير شؤم على السفينة ومصيرها.
طالب السياسي الأمريكي عضو الحزب الديمقراطي، جيف يانغ، بمحاكمة الرئيس جو بايدن وإدارته بتهمة قتل المدنيين في دونباس، والإبادة الجماعية للسكان هناك.
وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة غامضة إلى جمهوره، خلال الساعات القليلة الماضية.
رصدت RT تسوية خلاف ثأري متأزم بين عائلتي سليمان، والسلامة، من كبريات عائلات الصعيد المصري.
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن وزير الدفاع سيرغي شويغو، تفقد خلال زيارة عمل إلى المنطقة العسكرية الجنوبية، مجموعة القوات في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
أفادت وسائل إعلام لبنانية بوجود معطيات عن لقاء محتمل بين ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان ورئيس إيران إبراهيم رئيسي على هامش قمة إقليمية حول العراق في عمان في 20 ديسمبر.
أكد أليكسي أريستوفيتش مستشار مكتب رئيس أوكرانيا، أن قوات بلاده حاولت تصفية رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف عندما زار منطقة العملية العسكرية الخاصة في الربيع.
شهدت مباراة في دوري الدرجة الثالثة السعودي لكرة القدم بين فريقي الوطني والجبيل مساء يوم الجمعة الماضي، اعتداء أحد اللاعبين على حكم المباراة.
طلبت إحدى متابعات رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، منه أن يسامحها لأنها لم ترد له مبلغا ماليا أخذته منه.
أكد فريق من المحللين السياسيين الصينيين، أن الولايات المتحدة تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية من وراء تصعيد الأزمة الأوكرانية.
كشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة عن إصابة ثنائي جديد في معسكر المنتخب الفرنسي بفيروس الإبل، وذلك قبل يومين من مواجهة الأرجنتين في نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".
تحاول وزيرة خارجية فرنسا كاثرين كولونا الدفاع عن نفسها عندما تصف صورة لرسالة تهديد من مكان انفجار في البيت الروسي بجمهورية إفريقيا الوسطى، بأنها محاولة دعائية.
حصل البطل المصري مينا عبيد صاحب لقب "العملاق المصري"، على الميدالية الذهبية في الوزن الثقيل برفعه 355 كيلوغراما، في مسابقه "الداد ليفت" الخاصة بالقوة البدنية.
رد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، يوسف بلمهدي، على التقارير المغلوطة التي وضعت الجزائر في قائمة المراقبة حول حرية المعتقد، وذكّر بأن الدستور الجزائري يراعي حرية العبادة.
أكد السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا، ميخائيل برودسكي، أن علاقات إسرائيل مع روسيا تخلق قيودا أمام تل أبيب في ما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.
قالت شركة "غازبروم"، إنها تضخ 42.3 مليون متر مكعب من الغاز في يوم 18 ديسمبر إلى أوروبا عبر محطة "سودجا" في أوكرانيا.
خطف المنتخب المغربي الأضواء في نهائيات النسخة الـ22 لبطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" بأدائه القوي، ووصوله لأول مرة في تاريخه إلى الدور قبل النهائي للمونديال.
تم اعتقال اللواء أرايك هاروتيونيان القائد السابق للفيلق الثاني بالجيش الأرمني والرئيس السابق للاستخبارات العسكرية، بتهمة الإهمال، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك أرمينيا" عن مصادرها.
نشرت وسائل الإعلام المصرية رد فعل أبناء رجل الأعمال المصري المعروف محمد الأمين عقب الحكم عليه بالسجن المشدد 3 سنوات، في قضية فتيات دار الأيتام الشهيرة.
شهدت نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، العديد من المفاجآت أبرزها احتلال منتخب المغرب المركز الرابع، لأول مرة في تاريخه، وتذيل قطر منتخبات المونديال.
يتوجه الرئيس إيمانويل ماكرون بعد المباراة النهائية لمونديال قطر إلى حاملة الطائرات "شارل ديغول" قبالة السواحل المصرية، لتهنئة الجيش الفرنسي بأعياد الميلاد.
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
كشف المشجع العماني محمد الحجري المعروف باسم "المشجع المنحوس"، عن المنتخب الذي سيشجعه خلال المباراة التي ستجمع مساء اليوم الأحد بين فرنسا والأرجنتين في نهائي مونديال قطر.
عادل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، رقم الأسطورة بيليه في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، خلال مباراته أمام نظيره الفرنسي التي جمعتهما اليوم الأحد، في مونديال قطر 2022.
أثارت تصريحات "قديمة" للنجم الفرنسي كيليان مبابي عن كرة القدم الأمريكية الجنوبية الجدل، وذلك قبل المواجهة النهائية المرتقبة من مونديال "قطر 2022" بين منتخبي فرنسا والأرجنتين.
باتت قمصان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مطلوبة حتى من جانب منافسيه اللاعبين في منتخبات وفرق أخرى.
شارك الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في مراسم توزيع جوائز النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي استضافتها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.
يحتضن استاد لوسيل بقطر مساء اليوم الأحد، مباراة "الحلم" النهائية للنسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا.
تحدث النجم الفرنسي السابق، ديفيد تريزيغيه، عن رأيه في مباراة اليوم التي ستجمع بين منتخب بلاده ونظيره الأرجنتيني في نهائي كأس العالم "قطر 2022".
قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إن وحداتها العاملة على محور دونيتسك، واصلت عملياتها الهجومية وسيطرت على قرية ياكوفليفكا الواقعة في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية.
أطلقت كوريا الشمالية ما يعتقد أنهما صاروخان باليستيان باتجاه بحر اليابان اليوم الأحد. بحسب ما ذكره خفر السواحل الياباني وجيش كوريا الجنوبي.
ينتظر المراقبون نظر المجلس السيادي السوداني في مبادرة لزراعة 3 ملايين فدان بالتشارك بين مصر والسودان والموافقة عليها، حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".
قال رئيس الأركان العامة البريطاني الأدميرال توني راداكين، إنه يرغب في قيام علاقات أقوى مع روسيا لتحقيق أقصى فائدة.
بات الأرجنتيني ليونيل ميسي، في نهائي مونديال قطر أمام فرنسا حاملة اللقب، اللاعب الأكثر خوضا للمباريات في نهائيات كأس العالم بخوضه المباراة 26 في مسيرته.
شن مجهولون هجوما صاروخيا على قاعدة للجيش الأمريكي في أحد أكبر حقول النفط شرقي سوريا.
أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، انتهاء أزمة التأشيرات بين فرنسا والجزائر.
أعلنت شركة "روكيتسان" التركية للصناعات الدفاعية أنها أطلقت لأول مرة من طائرة "بيرقدار أقينجي" المسيّرة صاروخا أسرع من الصوت، أصاب هدفه بدقة على بعد 100 كم.
أبدى وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب أسفه وتحسره على خسارة "أسود الأطلس" أمام كرواتيا 1-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، لتحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال قطر.
وجهت الأرجنتينية مونيكا دومينا، معلمة النجم ليونيل ميسي في مدرسة "لاس هيراس" رسالة مؤثرة لقائد منتخب "التانغو" قبل مباراته أمام فرنسا غدا الأحد، في نهائي كأس العالم "قطر 2022".
كشف ضابط سابق في قوات الناتو، النقاب عن معلومات تفيد، بأن القيادة الأوكرانية، تتوقع تلقي ضربة كبيرة من القوات الروسية، قد تجبر الغرب على المثول إلى طاولة المفاوضات مع موسكو.
علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الحكم بالسجن الصادر ضد رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو.
توصلت دراسة إلى أن النساء اللائي يملن إلى تجمع الدهون حول أفخاذهن وأردافهن قد يتمتعن بحماية إضافية ضد الخرف والسكتات الدماغية.
قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن هناك مشاكل كبرى في المياه والتدفئة والكهرباء في مناطق عدة بالبلاد، ولاسيما في العاصمة كييف، ومدينتي لفوف وفينيتسيا.
فجر تقرير صحفي مفاجأة مدوية، حول احتمال ارتباط مهاجم فريق باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي لكرة القدم، كيليان مبابي، بعارضة الأزياء "بلاي بوي"، إينيس راو، المتحولة جنسيا.
اعتذرت قناة "TV 2" الدنماركية عن التعليقات العنصرية وغير المناسبة التي أطلقها مقدم برنامج "NEWS & Co" يوم الاثنين الماضي عن لاعبي المنتخب المغربي وعائلاتهم.
لحق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بزميله في فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، كليان مبابي، في صدارة هدافي بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ، التي تستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.
يستعد المجلس التنسيقي لصندوق النقد الدولي للموافقة خلال الساعات المقبلة على طلب الحكومة المصرية الحصول على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار.
نشر نجم نادي الأهلي والمنتخب المصري السابق لكرة القدم محمد أبو تريكة، صورة حديثة له مع والدته في قطر قيل إنها التقطت على كورنيش الدوحة، لاقت تفاعلا كبيرا بين جمهوره ومتابعيه.
قال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إنها ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها مصر للاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
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