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الشرطة تفرق المحتجين بالغاز المسيل للدموع في العاصمة الأردنية

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أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين مساء السبت في عمان مع استمرار موجة الاحتجاجات في العاصمة الأردنية.

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المصدر: رابتلي

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