شوارع مدينة سمارا الروسية تتحول إلى حلبات تزلج بسبب الصقيع

نشر سكان مدينة سمارا، جنوب غربي روسيا، مقاطع فيديو تظهر تحول شوارع المدينة إلى حلبات تزلج، بسبب موجة الصقيع الحادة التي تتعرض لها روسيا.

ووفقا لوسائل الإعلام، أدت طبقات الجليد الزجاجي إلى تزحلق العديد من الأشخاص، ما تسبب لبعضهم بالرضوض والكسور، وعجت غرف الطوارئ في المستشفيات بالمصابين.

وتتوقع دائرة الأرصاد الجوية وصول موجة ثلجية كثيفة في الأيام القادمة، ستتسبب بالصقيع، وحذرت السائقين من تشوش الرؤية بسبب الضباب.

المصدر: RT