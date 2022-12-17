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بالفيديو.. إطلاق جديد ناجح لصاروخ "فالكون" من كيب كانافيرال

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أطقلت شركة "سبيس إكس" اليوم السبت صاروخها فالكون-9 من كيب كانافيرال وعلى متنه قمران للاتصالات، وأظهر فيديو لحظة الإطلاق.

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"سبيس إكس" تطلق صاروخ "فالكون 9" يحمل قمرين للاتصالات

المصدر: أ.ب.

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