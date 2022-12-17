بالفيديو.. إطلاق جديد ناجح لصاروخ "فالكون" من كيب كانافيرال

تاريخ النشر:17.12.2022 | 11:51 GMT | فيديوهات
أطقلت شركة "سبيس إكس" اليوم السبت صاروخها فالكون-9 من كيب كانافيرال وعلى متنه قمران للاتصالات، وأظهر فيديو لحظة الإطلاق.
المصدر: أ.ب.
ندعوكم لاختيار "القائد العربي الأكثر تأثيرا عام 2022"، ونلفت عنايتكم إلى أن التصويت سينتهي منتصف ليل الـ9 من يناير عام 2023 ويتم الإعلان عن النتيجة الساعة 12:00 ظهر العاشر منه.
كشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة عن إصابة ثنائي جديد في معسكر المنتخب الفرنسي بفيروس الإبل، وذلك قبل يومين من مواجهة الأرجنتين في نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".
ندعوكم لاختيار "الشخصية السياسية العالمية الأكثر تأثيرا عام 2022"، ونلفت إلى أن التصويت سينتهي منتصف ليل الـ9 من يناير عام 2023 ويتم الإعلان عن النتيجة الساعة 12:00 ظهر العاشر منه.
رد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، على تساؤل أحد المواطنين حول الزيارة الحالية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن.
توقع المتنبئ البرازيلي آتوس سالومي الملقب بـ"نوستراداموس الحي"، فوز منتخب الأرجنتين بلقب بطل كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.
يستعد المجلس التنسيقي لصندوق النقد الدولي للموافقة خلال الساعات المقبلة على طلب الحكومة المصرية الحصول على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار.
عزّى ملك الأردن عبد الله الثاني، والأمير الحسن بن طلال اليوم الجمعة في نائب مدير شرطة محافظة معان، العقيد عبد الرزاق الدلابيح.
ذكرت صحيفة "الغارديان" أنه تم العثور على آثار للكوكايين في مقري وزير الخارجية ورئيس الوزراء البريطانيين، بعد حفلات أقيمت هناك قبل أيام من فوز ليز تراس برئاسة الوزراء.
أثار مشجع رياضي تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغريدة نشرها عبر فيها عن إعجابه بـ"الشطاف" بمراحيض مونديال قطر.
أثارت وزيرة الرياضة الفرنسية، أميلي أوديا كاستيرا، الجدل حول إمكانية ارتداء قائد منتخب فرنسا للشارة الملونة الخاصة بدعم المثليين، عند رفع كأس العالم حال الفوز به غدا.
رفضت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية القرار الرئاسي المصري الصادر مؤخرا حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
أثار مقطع فيديو نشره علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك حالة كبيرة من الجدل، بسبب انتقاد الإعلامي عمرو أديب على قناة إسرائيلية.
كشفت وسائل الإعلام المصرية عن لقاء خاطف بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد على هامش القمة الأمريكية الإفريقية في الولايات المتحدة.
أثار كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، ضجة كبيرة بشأن إمكانية ظهوره في المباراة النهائية لمونديال "قطر 2022"، المقررة بين منتخبي فرنسا والأرجنتين، الأحد.
أثارت تصريحات "قديمة" للنجم الفرنسي كيليان مبابي عن كرة القدم الأمريكية الجنوبية الجدل، وذلك قبل المواجهة النهائية المرتقبة من مونديال "قطر 2022" بين منتخبي فرنسا والأرجنتين.
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على قرض لمصر بـ3 مليارات دولار، على أن يتم تسليم الدفعة الأولى من القرض خلال أيام بواقع 750 مليون دولار.
أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أن إيرادات بطولة مونديال "قطر 2022" بلغت 7.5 مليار دولار بزيادة مليار دولار عن مونديال "روسيا 2018".
قالت قناة CNN التلفزيونية، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رفض طلب رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي نشر كلمته المصورة بالملعب قبل المباراة النهائية لكأس العالم في قطر.
يرى النجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم نادي ميلان الإيطالي أنه لا مفر من تتويج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بلقب بطل كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، مع منتخب الأرجنتين.
حاصرت العشرات من الجماهير الأرجنتينية أحد الفنادق في العاصمة القطرية الدوحة، مطالبين بضرورة بيع التذاكر بأسعارها الرسمية.
أعلنت شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية القطرية، أنها ستبث مباراة الأرجنتين وفرنسا المقررة بعد غد الأحد في نهائي مونديال 2022، مجانا على قناتها المفتوحة.
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار من السيسي حول اتفاقية تحت مسمى "المعرفة المائية".
كشف وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كيسنجر، عن نقطة تحول حدثت في الأزمة الأوكرانية يجب استخدامها للتسوية عبر المفاوضات.
أعرب رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، عن فخره بابنتيه عائشة وخديجة اللتين أدرجهما الاتحاد الأوروبي على لائحة عقوباته في إطار حزمة العقوبات الـ9 ضد روسيا.
أعلنت شركة "روكيتسان" التركية للصناعات الدفاعية أنها أطلقت لأول مرة من طائرة "بيرقدار أقينجي" المسيّرة صاروخا أسرع من الصوت، أصاب هدفه بدقة على بعد 100 كم.
قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن جميع الأعداء في العالم شاركوا في الفتنة ضد الشعب الإيراني، وأن مشاركة العدو واضحة للغاية.
صرح مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز بأن واشنطن قلقة بشأن التعاون المتزايد بين روسيا وإيران وتخشى أن يتطور ذلك في النهاية إلى شراكة دفاعية كاملة.
علّق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على ظهور حركة سياسية ودينية في العراق تحت مسمّى "حركة مهدوية سياسية" محذرا من اتباعها، وهدد كل من التحق بها بالطرد من التيار الصدري.
نفى الجيش الإسرائيلي تقارير، تروج في السنوات الأخيرة، للتمييز بين جنوده وفقا لمستواهم الاجتماعي.
ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الجيش الإسرائيلي تعرض لإطلاق للنار عن طريق الخطأ قرب عوفرا شمال شرق رام الله.
قال مذيع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، غريغ غاتفيلد، إن الرئيس جو بايدن وقع تحت تأثير أفراد أصغر سنا في حاشيته يتّخذون القرارات باسمه في البلاد.
علق قراء صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على فيديو يصور تحميل صاروخ "يارس" الباليستي الثاني العابر للقارات داخل منصة إطلاق أرضية ثابتة.
أكدت تقارير صحفية، الجمعة، أن المهاجم الفرنسي، كريم بنزيما، لاينوي حضور نهائي مونديال قطر 2022، بين منتخب بلاده والأرجنتين غدا الأحد، لغضبه من المدير الفني للمنتخب، ديديه ديشامب.
سحبت شركة "نيفيا" (NIVEA) لمستحضرات العناية بالبشرة إعلانا تجاريا واعتذرت، لاعتباره عنصريا ضد المشجعات المغربيات في مونديال قطر.
دمّر مقاتلو فرقة "الشجعان" الروسية عددا من العربات لقوات كييف بين مدينتي سفاتوفو، وكريمينايا في جمهورية لوغانسك.
حقق المنتخب المغربي أفضل إنجاز في تاريخ الكرة العربية والإفريقية ببلوغه نصف نهائي مونديال "قطر 2022".
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
حظرت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية على شركة الطيران الروسية iFly تسيير رحلاتها من وإلى مصر عبر أجواء سوريا، حتى تستوفي الشركة معايير الأمان اللازمة للتحليق عبر المنطقة.
كشف رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين عن تفاصيل محاولة الاغتيال التي تعرض لها اليوم الجمعة المدير العام لـ"البيت الروسي" بجمهورية إفريقيا الوسطى دميتري سيتي.
غالبا ما تعتبر الرغبة بتناول الحلويات من العادات السيئة. ولكن الرغبة بتناول أطعمة معينة غالبا ما يمليها الجسم، بسبب نقص بعض العناصر الغذائية. ماذا ينقص الجسم عندما نشتهي الحلويات؟
علق خطيب جامع الشيخ سلطان بن زايد الأول في الإمارات، وسيم يوسف، على صور لسجود لاعبي منتخب المغرب بعد المباريات في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.
ارتفعت شعبية عارضة الأزياء وملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا نول "أكثر مشجعي كأس العالم جاذبية" بشكل كبير خلال وجودها في قطر بنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
تفنن الفيتناميون في حربهم الطويلة ضد الغزاة الأمريكيين لنحو عقدين من الزمن مزودين بخبرة استمدوها من قتال الغزاة الفرنسيين واليابانيين قبل ذلك بسنوات قليلة.
نشر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر مقالا في صحيفة The Spectator، حول رؤيته للعالم في ظل الأحداث المتتابعة، وتصوره لما يمكن أن تفضي إليه الأزمة العالمية الراهنة.
قال الإعلامي المصري، إبراهيم عيسى، إن كل من يهاجم مصر من العرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هم "إخوان العرب الموجودون في الدول العربية".
تحدث مدرب منتخب المغرب، وليد الركراكي، عن لقاء كرواتيا في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في مونديال قطر، وعن الاحتجاج الذي تقدم به الاتحاد المغربي ضد حكم مباراة "الأسود" وفرنسا.
وجه أسطورة الكرة الفرنسية والمدرب السابق لريال مدريد، زين الدين زيدان، صدمة قوية للاتحاد الفرنسي بشأن كأس العالم 2022.
دعا هاني محمود، مستشار رئيس الحكومة المصرية للإصلاح الإداري، المصريين لنسيان ثقافة "إن فاتك الميري إتمرغ في ترابه"، في إشارة إلى سعيهم للحصول على وظائف في القطاع العام الحكومي.
أعلن الدكتور فيودر تشرنيشوف، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، أن الكثيرين يعانون من رائحة الفم الكريهة.
كشفت وسائل إعلام غربية، الخميس، عن إصابات داخل المنتخب الفرنسي، بفيروس غامض يتسبب بضيق في التنفس وارتفاع بدرجة حرارة الجسم، قبل يومين من نهائي مونديال قطر 2022.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن ولقطة ضحكهما معا الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.
أفادت وسائل إعلام لبنانية بوجود معطيات عن لقاء محتمل بين ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان ورئيس إيران إبراهيم رئيسي على هامش قمة إقليمية حول العراق في عمان في 20 ديسمبر.
تحدث الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي عن المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" بين المنتخبين والفرنسي، والأرجنتيني.
كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول الموقف من حملات التطهير التي تقودها السلطات التركية ضد معارضي أردوغان.
نشرت "اسوشيتد برس" لقطات من موقع انزلاق أرضي بمخيم سياحي على بعد نحو خمسين كيلومتر من عاصمة ماليزيا كوالا لومبور حيث قتل في الحادث 16 على الأقل وأُعلن 17 أخرين في صفوف المفقودين.
تشكّل منظومات NASAMS الصاروخية النرويجية والأمريكية الصنع للدفاع الجوي، شانها شأن منظومات الدفاع الجوية السوفيتية الصنع القديمة، مخاطر كبيرة على المنشآت المدنية والسكان المسالمين.
أعلن مطار "دوموديدوفو" الروسية بموسكو، أن شركة "مصر للطيران" المصرية ستكثف رحلاتها من المطار إلى القاهرة 14 مرة في الأسبوع.
تلقى منتخب كرواتيا، ضربة قوية قبل المباراة الحاسمة ضد المغرب غدا السبت، لتحديد صاحب المركز الثالث في مونديال "قطر 2022".
نفى جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، استعداد الجيش الروسي للهجوم على كييف في الوقت الراهن.
طالب الإعلامي المصري مصطفى بكري بمحاكمة عسكرية لتجار السلع الذين يحتكرون السلع ويرفعون أسعارها بشكل مبالغ فيه.
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن القيادات العسكرية والسياسية للدول المعادية وكذلك جيوش الدول الأخرى المتحالفة مع العدو، تعتبر أهدافا عسكرية مشروعة لروسيا.
أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، التي تقوم بزيارة رسمية إلى الرباط، انتهاء أزمة التأشيرات بين المغرب وفرنسا.
يستضيف المغرب مونديال الأندية في كرة القدم بين 1 و11 فبراير 2023، بحسب ما كشف رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو الجمعة في مؤتمر صحفي.
يشهد العالم مؤخرا طفرة في الخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي، وبينها تطبيق تحرير الصور الروسي "لينزا أي آي Lensa AI" الذي شهد إقبالا هائلا بعد إضافة ميزة الصور الرمزية السحرية.
أظهر تحليل المكونات الإلكترونية للطائرات المسيرة التي استخدمتها كييف في مهاجمة منشآت البنية التحتية في شبه جزيرة القرم أنها مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية.
قال يوري بليبسون مدير الدائرة الأوروبية الرابعة في الخارجية الروسية، إن بولندا خلال رئاستها لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حولت هذه المنصة إلى "مكان مسموم" لتصفية الحسابات.
كشف المحلل السياسي المصري أحمد رفعت، عن تفاصيل هامة حول زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإثارته لقضية سد النهضة.
يحتضن ملعب "خليفة الدولي" بالعاصمة القطرية الدوحة، يوم السبت المقبل، المباراة المرتقبة بين منتخبي المغرب وكرواتيا، على المركز الثالث في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
قال مصدر لصحيفة The Mirror إن أفراد العائلة المالكة البريطانية اختاروا الصمت بكرامة، بعد بث الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي للأمير هاري وميغان ماركل على Netflix.
أعلن الدكتور اسماعيل أوسمانوف، كبير أطباء الأطفال بوزارة الصحة في موسكو، أنه يمكن السماح للأطفال الذين أعمارهم 4-6 أعوام، بتناول قطعتي حلوى في اليوم فقط.
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا.
قال دميتري جوريتسكي، الذي هرب من صفوف الجيش الأوكراني، إن مرتزقة أجانب من ذوي البشرة السوداء، مارسوا عمليات نهب في قرية كورديوموفكا بجمهورية دونيتسك.
أكدت الدفاع الروسية أن قواتها حققت الأهداف التي حددتها للضربة المكثفة بأسلحة عالية الدقة التي استهدفت أمس مواقع القيادة العسكرية والمجمع الصناعي العسكري ومنشآت الطاقة في أوكرانيا.
لا يختلف اثنان على أن المنتخب المغربي قدم أداء مبهرا فنيا وتكتيكيا في طريقه لتحقيق إنجاز تاريخي في مونديال قطر، ويصبح أول منتخب عربي وإفريقي يصل للدور الأخير في كأس العالم.
كشف موقع SportBible عن واقعة غريبة من نوعها لمشجع أرجنتيني غير محظوظ قام بالمراهنة على فوز بلاده بمونديال "قطر 2022" على حساب المنتخب الفرنسي.
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأنه إذا كانت هناك طريقة للاستيلاء على النفط والغاز والذهب والماس ومياه الشرب، لشرعت الولايات المتحدة في ذلك على الفور.
تسربت إلى الانترنت مجموعة كبيرة إلى حد ما من بيانات البنتاغون السرية من تقرير عن البرامج البيولوجية العسكرية DTRA في أوكرانيا.
أثارت كلمات الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اجتماعه مع قدامى المحاربين في ولاية ديلاوير، غضب وامتعاض قراء صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
قد نشهد مواجهة داخل مواجهة عندما تلتقي فرنسا مع الأرجنتين غدا الأحد في المباراة النهائية لمونديال "قطر 2022".
اتهم نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، غينادي كوزمين، ألمانيا واليابان وإيطاليا بتدنيس ذكرى ضحايا النازية والفاشية، بتصويتها ضد مشروع القرار الروسي لمكافحة تمجيد النازية.
قال مصدر عسكري مطلع، إن الجيش الروسي استلم دفعة جديدة من أحدث أنظمة الاستطلاع الصوتي الحراري "بنسلين"، التي أظهرت كفاءة عالية خلال العملية الخاصة في أوكرانيا.
أعلن المتحدث باسم الاتحاد الجزائري لكرة القدم صالح باي عبود، أن الجزائر قدمت ترشيحها رسميا لتنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 بعد سحبها من غينيا.
أثارت الإعلامية السعودية، إيمان الحمود، تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تغريدة علقت فيها على خسارة المنتخب المغربي من نظيره الفرنسي في الدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم.
أقامت رابطة الشراكسة في قطر فعالية ثقافية تمثلت بالعزف على "البشنة الشركسية" وارتداء "القبج الشركسي" والرقص التقليدي احتفاءً بمونديال قطر وتعريفاً بالثقافة الشركسية للعالم.
علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على قرار الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات المعادية لروسيا، وإقراره حزمة العقوبات التاسعة.
أعلن البيت الأبيض اليوم السبت أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، بحث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشراكة الاستراتيجية متعددة الأوجه بين واشنطن والقاهرة.
جددت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، التأكيد على موقف بلادها الداعم للمغرب والمتعلق بخطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية.
يدق أطباء بيطريون ناقوس الخطر بشأن إنفلونزا الكلاب الموجودة في تسع ولايات أمريكية على الأقل، بما في ذلك نيويورك وتكساس وفلوريدا وساوث كارولينا وبنسلفانيا.
وجه كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا، رسالة غامضة جديدة عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
يعيش منتخب المغرب لكرة القدم فترة ذهبية، حيث يواصل إنجازاته التاريخية غير المسبوقة عربيا وإفريقيا.
توفي رجل دنماركي بعد تعرضه لعضة من قطة بإصبعه قبل أربع سنوات، تسببت في تورم يده واصابته ببكتيريا آكلة للحم في دمه.
كشفت السلطات المصرية، يوم الخميس، تفاصيل التحقيقات الموسعة مع أحد أخطر المزورين الذي تربح من نشاطه المشبوه قرابة 20 مليون جنيه.
يمكن لمستخدمي "آيفون" قريبا الحصول على تحديث لم يكن متاحا حتى الآن إلا لمن لديهم جهاز "أندرويد".
أشاد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالمنتخب المغربي، بعد تألقه في بطولة كأس العالم في قطر، وبلوغه الدور نصف النهائي.
غالبا ما يكون السبب وراء آلام الظهر مشاكل يومية مثل الوضعية السيئة أو العضلات المتوترة، لكن الخبراء يشيرون إلى أن الأمر قد يخفي حالات أكثر خطورة.
أعلنت أنجلينا جولي أنها ستتخلى عن دورها سفيرة نوايا حسنة لمفوضية اللاجئين "للتفرغ على مستوى أوسع للقضايا الإنسانية والحقوقية".
ضيف الحلقة القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين.
قال عضو سابق في مجلس الشيوخ المصري إن هناك "أباطرة للعملات الصعبة في الدول العربية والأجنبية يستولون على مليارات الدولارات التي يتم تحويلها بطرق غير شرعية إلى مصر".
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