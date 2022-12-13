شاهد كيف تعمل أطقم مدافع هاوتزر عيار 152 ملم من طراز D-20

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات من العمل القتالي لأطقم مدافع هاوتزر عيار 152 ملم من طراز D-20 التابعة لوحدات المدفعية في المنطقة العسكرية الغربية.

ويعمل بالوحدة أفراد من بين الذين تمت تعبئتهم من جنود الاحتياط في إطار التعبئة الجزئية والمتطوعين، حيث تواصل هذه الوحدات تنفيذ المهام النارية لتدمير بطاريات المدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية، وتدمير الهياكل الدفاعية، ومواقع القيادة، ومناطق تمركز الأفراد والمعدات العسكرية للعدو.

إقرأ المزيد

ويطلق مدفع الهاوتزر قذائف عيار 152 ملم بمعدل إطلاق نار يصل إلى 5 جولات في الدقيقة الواحدة، ومدى إطلاق القذائف يصل إلى أكثر من 17 كيلومتر عند الشحن الكامل.

المصدر: RT