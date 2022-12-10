السكان الصرب يغلقون طرقا مؤدية إلى بريشتينا وسط تصاعد التوترات في كوسوفو

أقام السكان الصرب حاجزا في قرية رودار لمنع نقل ديان بانتيك، ضابط شرطة كوسوفو السابق، إلى بريشتينا.

وتظهر لقطات عددا من الشاحنات تغلق الطريق من رودار إلى كوسوفو.

وألقت شرطة كوسوفو القبض على ديان بانتيك وزوجته فى قرية جاريني الحدودية يوم الجمعة. كان بانتيك سابقا ضابط شرطة في ميتروفيتشا قبل مقاطعة المؤسسة مع العديد من الزملاء في 5 نوفمبر.

ووصف مجلس الوزراء الصربي اعتقال بانتيك بأنه "محاولة للانتقام وتخويف السكان الصرب" في الإقليم.

المصدر: رابتلي