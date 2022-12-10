شاهد ما تبقى من مركز تجاري ضخم بضواحي موسكو بعد الحريق الهائل فيه

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سجلت لجنة التحقيق ووكالة نوفوستي لقطات توثق آثار حريق ضخم التهم أحد المراكز التجارية الضخمة لمواد البناء بضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وذكرت لجنة إدارة الطوارئ في منطقة موسكو أن انتهاك قواعد السلامة المهنية أثناء القيام بأعمال لحام هو سبب اندلاع الحريق.

وحسب وسائل الإعلام فإن النيران اشتعلت بسرعة بسبب قيام عمال اللحام بإخماد الحريق بأنفسهم.

وأدى الحادث إلى مصرع شخص واحد، كما فتحت لجنة التحقيق قضية جنائية بالواقعة.

المصدر: وكالات