الصين تسلم أول طائرة محلية الصنع بعيدة المدى

أصبحت شركة الطيران الصينية أول مستلم لطائرة الركاب طويلة المدى من طراز سي 919 المصنوعة في الصين قادرة على التنافس مع الطائرات التي تصنعها شركة إيرباص وبوينغ.

وذكر تلفزيون الصيني المركزي أن النموذج الذي تم تسليمه لشركة China Eastern Airlines Ltd، إحدى شركات الطيران الرئيسية الأربع في الصين، يتسع لـ 164 راكبا.

ووفقا للشركة المصنعة، فإن طائرة سي 919 ذات الممر الواحد ستنافس مع طائرات إيرباص A320 وبوينغ 737، يتراوح مداها بين 4075 و 5555 كيلومترا.

المصدر: AP