ولي العهد السعودي يستقبل قادة وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى وصولهم مقر انعقاد الدورة الثالثة والأربعين للمجلس الأعلى.

#مباشر | سمو #ولي_العهد يستقبل قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى وصولهم مقر انعقاد اجتماع الدورة الثالثة والأربعين للمجلس الأعلى في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض .#واسhttps://t.co/v2SOZe2W3z — واس الأخبار الملكية (@spagov) December 9, 2022

ويعقد اليوم الجمعة المجلس الأعلى اجتماعاته في "مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات" بالرياض.

المصدر: واس