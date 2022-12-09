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ولي العهد السعودي يستقبل قادة وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي

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ولي العهد السعودي يستقبل قادة وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي
AP
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
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استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى وصولهم مقر انعقاد الدورة الثالثة والأربعين للمجلس الأعلى.

ويعقد اليوم الجمعة المجلس الأعلى اجتماعاته في "مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات" بالرياض.

المصدر: واس

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