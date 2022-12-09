هكذا بدأ الحريق الهائل في المركز التجاري الضخم بضواحي موسكو

نشرت قناة تلغرام "شوت" لقطات توثق بدء وانتشار الحريق الهائل في أحد المراكز التجارية الضخمة لمواد البناء بضواحي العاصمة الروسية موسكو، مما أدى إلى مصرع شخص واحد.

والتهم الحريق متجرا كبيرا لبيع مواد البناء يتبع لمجموعة OBI يقع ضمن المركز التجاري "ميغا"، مخلفا أضرار تصل إلى 450 مليون دولار.

ويقع متجر OBI المتخصص في مدينة خيمكي التي تبعد عدة كيلومترات عن العاصمة موسكو، ويقع المتجر في مركز "ميغا" التجاري، الذي كان يتبع لشركة "إيكيا" السويدية التي غادرت روسيا مؤخرا بسبب العقوبات الغربية.

وOBI هي مجموعة دولية متخصصة في بيع مواد البناء تأسست في العام 1970 ويقع مقرها الأساسي في ألمانيا.

وعن أسباب الحريق، صرح رئيس لجنة إدارة الطوارئ في منطقة موسكو سيرغي بوليتكين، بأن الفرضية الأولية للحريق هي انتهاك قواعد السلامة المهنية أثناء القيام بأعمال لحام.

المصدر: وكالات