لوكاشينكو يلقي باللوم على "المرسيدس" في تأخره عن لقاء القمة
Globallookpress Asatur YesayantsXinHua
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ألقى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو باللوم في تأخره عن اجتماع القمة في ضعف السيارة "المرسيدس" التي لم تشتغل، فاضطر إلى القدوم مشيا على الأقدام، حسب تعبيره
وتعقد اليوم قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في العاصمة القرغيزية بشكيك، حيث من المتوقع أن يناقش القادة تشكيل سوق غاز مشترك وإنشاء مجلس مشترك بين الإدارات في قطاع الطاقة، ما سيزيد من تعميق التكامل بين دول الاتحاد، ويطور سوق موحد للخدمات.