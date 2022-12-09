لحظات مروعة لانفجار مدمر طال مركزا تجاريا في موسكو (فيديو)

أظهر مقطع فيديو تم تصويره من قبل سائق سيارة مشهدا مرعبا للحظة انفجارات متتالية دمرت مركزا تجاريا لمواد البناء في ضواحي العاصمة الروسية موسكو .

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وأفادت دائرة الطوارئ في مقاطعة موسكو بأن الحريق اندلع في متجر "OBI" المختص ببيع مواد البناء والواقع في مركز "ميغا خيمكي" للتسوق.

ويعود سبب الانفجار المدمر إلى أن المتجر يحتوي على آلاف عبوات الدهان ومواد البناء القابلة للاشتعال السريع وفقا للسلطات المختصة.

المصدر: RT