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منظومتا إس 300 وبوك تطلق صواريخ على أهداف أوكرانية

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ذكرت الدفاع الروسية أن منظومتي الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300 في" و"بوك" دمرتا هدفا جويا للعدو في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

يشار إلى أنه تم تدمير هدف على مسافة 35 كم من موقع تمركز القوات الروسية.

وتخصص منظومة "إس-300 في" للدفاع الجوي ضد هجمات بصواريخ كروز وصواريخ باليستية وكذلك طائرات تكتيكية واستراتيجية ومروحيات قتالية في ظروف التشويش الجوية الصعبة.
وتراقب محطة الرادار لمنظومة "إس-300 في" الوضع الجوي على بعد عدة مئات من الكيلومترات.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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