شاهد.. حراس رئيس وزراء منغوليا يحمونه من المتظاهرين الغاضبين بدروع واقية

رشق المتظاهرون الغاضبون رئيس الوزراء المنغولي لوفسانامسرين أويون إردين بما تيسر لهم خلال خطابه أمامهم في الساحة أمام قصر الحكومة في أولان باتور.

وأطلق المتظاهرون صيحات الاستهجان على رئيس الوزراء خلال خطابه حول سرقة الفحم. ورفع حراس الأمن دروعا واقية أمام رئيس الوزراء لحمايته من القفازات والشوك وحتى قطرات الأنف.

وانطلقت مظاهرة حاشدة في عاصمة منغوليا أولان باتار يوم 5 ديسيمبر حيث طالب المتظاهرون بمعاقبة المسؤولين الفاسدين الذين سرقوا الفحم بقيمة 12 مليار دولار.

وقيل إن كمية الفحم التي يتم تصديرها من منغوليا تختلف عن تلك التي تتلقاها الصين التي أرسلت إليها حوالي 86 في المائة من إجمالي صادرات البلاد.

المصدر: وكالات